Pongolini: «In Emilia la variante Delta al 25%. A Parma tempo due mesi»

Mara Varoli

La variante Delta è arrivata anche in Emilia Romagna. Un mese fa era assente, ora rappresenta il 20-25% dei positivi. Una diffusione molto rapida che in quattro settimane ha raggiunto un quinto dei casi. Una velocità che ripercorre quella della variante inglese, che ora in regione rappresenta il 60-65% dei casi. Dati che si aggiornano continuamente grazie al Laboratorio di analisi del rischio ed epidemiologia genomica della sezione di Parma dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia ed Emilia-Romagna: «L'istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna è un ente di diritto pubblico - spiega il responsabile del Laboratorio di Parma Stefano Pongolini -, che ha competenze per la sanità animale e la sicurezza alimentare: si fanno attività di diagnostica sulle malattie animali e attività analitica sugli alimenti. L'ente della Lombardia e dell'Emilia Romagna è unico per le due regioni e ha la sede amministrativa a Brescia con laboratori provinciali in tutte le province delle due regioni. Anche Parma ha la sua sede in via dei Mercati. Questo tipo di organizzazione è dovuta al fatto che siamo laboratori di servizio per il servizio sanitario, per le Ausl. Sono enti la cui attività viene regolamentata in concerto dal Ministero della Salute e dalle Regioni. Di questi enti ce ne sono 10 in Italia con competenze territoriali. Gli istituti zooprofilattici sono nati in tempi un po' diversi e quello della Lombardia e dell'Emilia Romagna è stato il primo, nel 1921 e compie un secolo di vita».

Da quanto tempo l'istituto si occupa di covid?

«Abbiamo iniziato da quando c'è stata la necessità di eseguire i test diagnostici. Gli istituti zooprofilattici sono stati coinvolti dal ministero della Salute, anche perché abbiamo una grandissima capacità operativa in termini di diagnosi di laboratorio nel campo delle malattie infettive degli animali. E quindi ci hanno subito convocato per aiutare la forte domanda diagnostica. L'ente della Lombardia e della Emilia Romagna ha dall'inizio attivato i laboratori di Pavia, Brescia, Modena per la diagnosi molecolare sui tamponi, che hanno avuto momenti di picco con diverse migliaia di diagnosi al giorno. Con l'emergere delle varianti, dopo qualche mese, negli istituti zooprofilattici si è iniziato a fare l'attività di sequenziamento del virus di una parte dei positivi rilevati. E qui è stato coinvolto il laboratorio di Parma: l'unità operativa che io dirigo, che si chiama Analisi del Rischio ed Epidemiologia Genomica, si occupa di fare studi genomici su agenti d'infezione e cioè batteri e virus. Epidemiologia genomica significa utilizzo di tecniche genomiche e cioè di sequenziamento del DNA e RNA degli agenti microbici per comprendere meglio la circolazione di questi agenti infettanti. Con l'esplodere della variante inglese che ha cambiato lo scenario si è dato maggior impulso all'attività di sequenzionamento:dal tardo autunno del 2020 l'attività è diventata molto rilevante e per l'Emilia Romagna si svolge a Parma per le province Piacenza, Parma, Modena, Reggio Emilia, mentre per Bologna e la Romagna se ne occupa il laboratorio di Pievesistina. Il Ministero e la Regione hanno definito esattamente l'attività, che va avanti in maniera regolare dal Natale scorso: è stato definito quali campioni devono essere sequenziati e come dovevano essere trasmesse le informazioni all'Istituto Superiore della Sanità. Una percentuale dei campioni positivi vengono trasferiti dagli ospedali a noi e su questa vengono fatte le sequenze. La quota dei campioni che noi sequenziamo varia nel tempo: nei momenti con maggiori casi di positività la quota dei campioni da sequenziare era dell'1%, adesso che il numero dei positivi è diminuito si è arrivati a sequenziare quasi il 100% dei campioni. Attualmente in Regione eseguiamo il sequenziamento su circa 150 campioni alla settimana. Ed è tecnicamente un'operazione molto complessa quella del sequenzionamento, che dura tre-quattro giorni, con molte fasi sia di attività di laboratorio sia di attività di analisi dei dati. Si tratta di determinare l'identità delle basi dell'RNA che sono 30 mila. Con questa metodologia è come se andassimo a leggere le lettere di una lunga parola: nel caso delle varianti, significa che in qualcuna di queste 30 mila basi anziché esserci la lettera normalmente presente ce ne è un'altra, per cui bisogna verificarle tutte per capire se il virus è portatore di una mutazione. Ed è un'operazione anche molto costosa. Fino a questo momento abbiamo fatto 2100 sequenze di tamponi, metà a Parma e metà a Pievesistina».

Qual è la situazione delle varianti in regione?

«La sorveglianza era stata impostata dal Ministero secondo un criterio che non prevedeva solo il sequenziamento di genomi randomizzati, ma prevedeva anche il sequenziamento di casi sospetti: si andavano a sequenziare preferibilmente campioni che provenivano da focolai o di casi di persone che erano di rientro dall'estero. Si dava la preferenza a campioni che avevano più probabilità di essere varianti. La sorveglianza di campioni mirati non rappresenta però correttamente la realtà del territorio. Tuttavia la sorveglianza è mista, mirata e randomizzata, che quindi esamina anche tamponi a caso, per avere un miglior quadro della situazione. E' possibile distinguere i campioni casuali da quelli mirati e la situazione attuale in Emilia Romagna con prelievi del 22 giugno è di 60-65% di variante inglese, che fino a un mese fa era intorno al 90%, abbiamo 10-12% di variante brasiliana; circa il 5% di variante Sud africana; un 20-25% di variante indiana, Delta, che era assente fino a un mese fa. E questo dà idea di quanto sia veloce. Ed è esattamente quello che abbiamo osservato con la variante inglese ad inizio 2021: in quasi tre mesi dal nulla la variante inglese ha raggiunto il 90-95% dei casi. E la variante Delta sembra ripercorrere la stessa strada, per cui ci aspettiamo che alla fine di agosto probabilmente raggiunga le stesse percentuali. La variante Delta sta sostituendo progressivamente l'inglese. E il quadro regionale non è diverso dal resto d'Italia. A Modena e Reggio si mantiene in modo costante la presenza della variante brasiliana. Ci sono differenze locali che tendono a mantenersi anche per più mesi, per cui esistono dinamiche di circolazione locale del virus».

A Parma com'è la situazione?

«A Parma non abbiamo ancora rilevato la variante Delta, ma sarà questione di tempo. E' stata rilevata a Piacenza, Reggio Emilia e Modena con presenze importanti. A Parma in questa ultima indagine è stata rilevata la presenza dominante della variante inglese al 70-80% e la presenza della variante Sud africana al 20-30%. Le varianti si possono infatti dividere in due categorie: quelle che si diffondono con velocità, l'inglese e l'indiana, e le altre che non si sono mai espanse più di tanto. Non tutte le varianti destano le stesse preoccupazioni, ci sono varianti che non hanno successo dal punto di vista del virus».

A chi comunicate i vostri dati?

«I risultati di sequenziamento vengono inviati alla Regione, che aggrega i dati e li invia all'Istituto Superiore della Sanità. La Regione comunica i dati ai dipartimenti di sanità pubblica dell'Ausl, che adotta misure diverse per il contenimento della diffusione del virus».