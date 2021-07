Alice Viola: «Nella musica ritrovo Sophia, volata via troppo presto»

«Non ricordo un momento della mia vita in cui la musica non sia stata presente, nella gioia e nel dolore». E questa è Alice Viola, eufonico nome d'arte da cantante e compositrice, nata e cresciuta a Parma, che da alcuni anni vive a Monaco di Baviera, dopo aver messo in libreria tante belle esperienze tra Europa, America e Canada, che elencarle tutte qui sarebbe impossibile.

L'ultima volta che abbiamo parlato di lei, sulle colonne del nostro giornale, è stata per un'occasione tragica e mette pudore rivangarla: a fine marzo aveva cantato al funerale della sorella, Sophia Bolsi, modellista di Max Mara, volata via a 30 anni, angelo sfortunato, in un incidente in A1. Ora torniamo a parlare di Alice Viola perché è uscito il suo nuovo lavoro, «Dust 'Til Sun» ep che raccoglie 5 canzoni di cui ha composto testi e musica, disponibile su tutti i digital stores.

I due fatti non sono separati. Come nell'acquerello i colori sfumano gli uni negli altri, così fanno nella vita gli accadimenti: «Vivo sempre molto intensamente, le situazioni, le persone, il dolore, molto in profondità, ma è proprio questo a muovermi e a permettermi di scrivere».

Alice partiamo dal nuovo ep...

«Ho arrangiato i brani insieme a Chris Stöger; ha dato un contributo prezioso anche Andrè Schwager. L'ep è una conferma di identità, di forza e di coraggio; mi metto a nudo, parlo direttamente all'ascoltatore. "Dust 'Til Sun" è influenzato dalle sonorità che mi hanno sempre ispirata, il Soul, l'R&B, Neo Soul e il Jazz. È stato registrato con la mia band, “Alice Viola & The Shades”, che mi rende orgogliosa perché vede riuniti incredibili musicisti della scena musicale tedesca».

Dell'ep sono usciti tre singoli, con i rispettivi video...

«Dust ’Til Sun, che dà il titolo all'ep, è il primo singolo uscito in gennaio. Parla di forza, energia, positività e di come, quando sprofondi così in basso da mangiare la polvere, solo trovando il coraggio di non chiudere il tuo cuore puoi risalire la china. Love is the answer, l'amore è la risposta. Il video, su YouTube, è stato realizzato da Il Brain, agenzia di Parma, in un luogo magico: le cascate dell’Aquila sul fiume Lecca, a Bardi».

«Dreamer», è il secondo singolo...

«E' uscito il 5 marzo... Accompagnato da uno spoken word intro, offre il mio punto di vista sulla figura del “sognatore”, un eroe impavido. “Dreamer” parla di me e mia sorella Sophia, entrambe determinate, combattive, ma soprattutto grandi sognatrici. Devo ringraziare la musica, perché nonostante il Covid, ho avuto la possibilità di lavorare fianco a fianco con Sophia, che ha nuovamente disegnato e realizzato gli splendidi abiti per il video di “Dreamer”; così sono riuscita ad abbracciarla e a guardarla negli occhi per l'ultima volta sul set quel giorno».

Infine «Sunday Afternoon» è uscito il 4 giugno.

«È una canzone che parla di una tipica domenica in cui mi sentivo libera e spensierata; uno di quei giorni in cui ti senti in armonia con il resto del mondo e vuoi goderti il momento, come se fosse l'ultimo. Nel video ho messo anche immagini della mia famiglia».

Ha viaggiato tanto e sempre ma il legame con la sua famiglia è fortissimo.

«Proprio così... Devo ai miei genitori e ai nonni tutto ciò che so, che sono. Mia sorella Sophia è scomparsa troppo presto ma siamo orgogliosi di lei, della persona che è stata; quando se ne è andata, credo che anche lei fosse fiera di sé, felice e innamorata della vita».

State progettando un evento per Sophia.

«Per ricordarla e condividere il suo talento e la profonda passione per il suo lavoro, io, il suo compagno Nicoló e le nostre famiglie abbiamo deciso di organizzare un evento, il 18 settembre, a Parma al Postwar Cinema Club in strada Vallazza. Sarà una mostra con tutte le sue creazioni, arricchita da video e musica... ci riuniremo tutti per far sì che continui a vivere attraverso di noi».

Mara Pedrabissi