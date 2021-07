Autocisa, quattro ore per arrivare in Versilia

Fino a metà pomeriggio, ieri la coda del sabato era di 4 chilometri. Si consolino gli incolonnati di turno al pensiero che al mattino era lunga quasi il doppio. Sempre lì, oltre Aulla, alla confluenza con la Genova-Livorno, quando il mare della Versilia sembra a portata d'infradito. E invece l'A12, già intasata di suo, stenta a ricevere i veicoli dall'A15, e lo svincolo diventa quasi un casello per il pagamento del pedaggio della frustrazione. A senso di marcia invertito, è quanto accade ogni domenica (in genere in dimensioni ancora maggiori), a partire dal pomeriggio dalle parti di Pontetaro: le tre corsie dell'A1, ultratrafficate per il ritorno di massa dall'Adriatico, faticano ad accogliere chi ritorna dal Tirreno. Finite (si spera) le clausure domestiche, si torna ai consueti lockdown familiari, all'interno degli abitacoli di auto incolonnate. Difficile pensare a una soluzione, a meno di non voler prendere l'autostrada per il mare il sabato verso il tardi, per rientrare in città la domenica all'ora di pranzo. Quando la partenza intelligente si fa autolesionistica.

A volte una vale l'altra. Lo sa bene chi giovedì ha impiegato quattro ore, per raggiungere Forte dei Marmi da Parma. Giovedì, si sarà detto tra sé e sé: folle dirette al mare non dovrebbero essercene. Peccato per lui che invece fosse in viaggio la classica folla di tir e camion (che almeno nel fine settimana sono costretti allo stop). Bestioni destinati come ogni veicolo a destreggiarsi tra un cantiere e l'altro, procedendo tra restringimenti e cambi di carreggiata. Il risultato? Una coda quasi continua tra Borgotaro e il valico, con rallentamenti anche oltre. E così il parmigiano assetato di mare infrasettimanale, per arrivare al Forte ha impiegato il tempo in genere necessario da Parma per varcare il Brennero ed entrare in Austria. Storie che si ripetono da decenni sull'Autopassionale della Cisa, e per passione si intende sofferenza. Del resto, l'A15 paga il «pedaggio» per un tracciato di gallerie, curvoni e viadotti attraverso un Appennino fragile e franoso. I cantieri continui sono la logica conseguenza di questo peccato originale: non ci fossero, ci sarebbe da preoccuparsi. L'esperienza (tragica) insegna.

Poi, ci sono i giorni neri, nei quali - lavori o non lavori, esodi o non esodi - anche l'imprevisto ci mette lo zampino. L'ultimo di questi giorni è stato l'altro ieri, quando un autotreno si è ribaltato a metà mattinata sulla corsia Nord, a un paio di chilometri dall'uscita di Borgotaro. Il grosso camion (carico, per di più) si è messo di traverso, bloccando tutta la carreggiata, preciso come una diga. Ci sono volute ore, per trasbordare il carico e infine liberare almeno una corsia nel pomeriggio. I veicoli diretti verso la città, tir compresi, nel frattempo sono stati fatti uscire a Berceto. E presto, oltre all'A15, è finita in tilt anche la statale della Cisa inadatta ad accoglierere i bisonti della strada di quella stazza. Quando poi la viabilità ordinaria è flagellata da frane (con tanto di senso unico alternato regolato da lunghi semafori: anche questo hanno incontrato i dirottati), sembra che proprio non ci si voglia far mancare nulla.

E c'è chi non si fa mancare nemmeno l'ingorgo da brioche e capuccino. Gettonatissimo da chi viaggia verso il mare, l'autogrill del Tugo nei fine settimana è preso d'assalto. Sarà per il fresco del valico, sarà perché il punto di ristoro più vicino, all'altezza di Medesano, è a 39 chilometri: fatto sta che nell'era del distanziamento coatto, lungo l'A15 anche al Tugo si sta in coda: al banco, alla cassa e al bagno, dopo essersi destreggiati per trovare parcheggio. Effetti del ritorno alle consuetidini pre-Covid. A proposito di ritorni: il parmigiano costretto all'odissea di giovedì, venerdì sera è tornato a fare rotta su Forte dei Marmi. Cantieri, non ne ha trovati: il viaggio è durato un'ora e 20. A volte va anche bene.

Roberto Longoni