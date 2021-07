Borseggiatrice arrestata in flagrante in un negozio

In apparenza faceva come tutte le altre clienti: ovvero si guardava intorno vorticosamente cercando il capo d'abbigliamento perfetto da indossare nelle sere d'estate. In realtà non cercava una gonna o un top all'ultima moda: ma una persona distratta.

Furto con destrezza: questa l'accusa che ha portato nelle celle di sicurezza della questura una donna bulgara di 33 anni ben nota alle forze dell'ordine che più volte l'hanno già fermata sempre per lo stesso motivo.

Questo volta l'arresto è scattato in via Cavour intorno alle 11 in un negozio di abbigliamento. All'interno la ladra, accompagnata da un'altra donna, si è mescolata alle altre clienti cercando di dare meno nell'occhio possibile mentre identificava una possibile vittima da derubare.

Ma per fortuna una giovane l'ha notata: e ha visto che stava allungando la mano, con velocità fulminea, nella borsetta di una sua parente che non si era accorta di nulla. Inutile dire che la giovane ha subito lanciato un grido e allertato gli addetti alla sicurezza del negozio che da una parte hanno richiesto al 113 una pattuglia e dall'altra hanno impedito alla bulgara di allontanarsi. Perché, fatto strano, di colpo si era scoperta una gran fretta di andare altrove.

Pochi minuti dopo una pattuglia delle volanti è arrivata in via Cavour e ha preso in consegna le due che sono state accompagnate in questura. Una rapida lettura del terminale da parte degli agenti ha permesso di scoprire che non si trattava, come detto, della prima volta e questo fatto ha aggravato la posizione della fermata. Per la quale appunto è scattato l'arresto mentre nulla è risultato a carico della seconda che è stata rilasciata.

Ora si trova nelle celle di borgo della Posta in attesa del processo per direttissima che è previsto per la mattina di domani.

Luca Pelagatti