Carlo Ferrari: «La seconda dose di vaccino vi salverà dalle varianti»

Pierluigi Dallapina

La variante Delta del Covid fa paura a tutta l'Europa, proprio ora che è iniziato un prudente ma deciso ritorno alla normalità. Carlo Ferrari, direttore della struttura complessa Malattie infettive ed epatologia del Maggiore, spiega come orientarsi, come difendersi e cosa aspettarsi da questa estate appena arrivata e già minacciata da una nuova ondata di contagi.

La variante Delta quanto è più contagiosa rispetto a quelle precedenti? Ad esempio all'inglese o Alfa?

Bisogna premettere che le cosiddette varianti sono caratterizzate, rispetto al virus che inizialmente ha originato la catena di infezioni, cioè il virus di Wuhan, dalla presenza di alcune sostituzioni di aminoacidi (questi ultimi rappresentano gli elementi base delle varie proteine che costituiscono il virus), alcune delle quali all’interno della proteina Spike, sulla quale si basano i vari vaccini attualmente esistenti. Tali mutazioni si possono verificare casualmente in posizioni della proteina Spike che sono responsabili del legame del virus con il recettore delle cellule umane e quindi dell’infezione. Come conseguenza di questo, si possono realizzare due principali fenomeni: un aumento o una diminuzione della capacità del virus di infettare, e una perdita della capacità neutralizzante degli anticorpi prodotti dal vaccino, perché non più in grado di riconoscere la porzione di virus nella quale si è manifestata la sostituzione aminoacidica, cioè la mutazione. Attraverso questi fenomeni di mutazione, le varianti che si sono succedute nel tempo hanno gradualmente acquisito una maggiore capacità di infettare e per questo si sono sostituite al virus originario. È il caso della mutazione inglese che rapidamente si è diffusa in tutta Italia, divenendo la variante prevalente, ed ora è il caso della variante indiana che è ancora più infettante della variante inglese, con un aumento di trasmissibilità che varia percentualmente dal 40 al 60%. È ovvio che questo suo spiccato aumento di capacità infettante dovrebbe portarla rapidamente a diventare la variante prevalente, soppiantando quindi la variante inglese.

Quali sintomi provoca? Causa infezioni più gravi?

I sintomi causati dalle varianti inglese o indiana non differiscono sostanzialmente dai sintomi che abbiamo fino ad oggi imparato a conoscere con i ceppi di virus precedenti. Riguardo alla gravità delle infezioni sono stati pubblicati vari lavori, talvolta con dati non perfettamente coincidenti, che indicano in gran parte una tendenza delle varianti inglese e indiana a causare infezioni più gravi ed anche in soggetti più giovani. Quello che è certo però è che la vaccinazione, anche con una sola dose di vaccino, sembra proteggere dall’evoluzione severa dell’infezione, cioè dall’ospedalizzazione e dalla morte. Quindi l’unico modo per contrastare non solo la maggiore infettività, ma anche la maggiore aggressività di queste varianti, è di vaccinarci tutti nei tempi più rapidi possibili.

Il vaccino ci protegge dalla variante Delta? Basta una dose o servono tutte e due? Tutti i vaccini funzionano o ce ne sono alcuni più efficaci rispetto ad altri?

Tutti i vaccini che abbiamo a disposizione sono in grado di proteggere dalla variante Delta, ma solo dopo la somministrazione di due dosi. In realtà dati di laboratorio indicano che gli anticorpi indotti dalla vaccinazione neutralizzano meno efficientemente la variante indiana, ma la quantità totale di anticorpi neutralizzanti, anche se diminuita, resta tale da garantire nella maggior parte dei vaccinati una protezione completa. Altrettanto importante è il fatto che una sola dose di vaccino riesce a prevenire l’infezione con la variante Delta solo in una percentuale limitata di soggetti, ma riesce tuttavia a evitare l’evoluzione grave dell’infezione.

Quanto è diffusa in Italia?

La diffusione di questa variante in Italia è in aumento, soprattutto a causa di focolai circoscritti identificati in diverse aree del paese. Secondo l’ultimo rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità, attualmente questa variante è responsabile di circa il 17% dei casi di infezione in Italia. È stata fatta una stima da parte del centro europeo per la prevenzione e il controllo delle infezioni (ECDC) che entro la fine di agosto la variante delta costituirà circa il 90% delle infezioni nell’Unione Europea, a causa della sua più elevata capacità di trasmettersi

Come ci possiamo difendere da questa e dalle altre varianti che scopriremo?

I vaccini sono l’arma principale contro le varianti perché, soprattutto i vaccini cosiddetti genetici, cioè ad RNA, come Pfizer e Moderna, o a vettore virale, come Astrazeneca e Johnson and Johnson, hanno la capacità di indurre la produzione non solo di anticorpi neutralizzanti, la cui efficacia potrebbe parzialmente perdersi nei confronti di varianti particolari, ma anche di attivare altre risposte proteggenti da parte di un’altra popolazione del sistema immunitario, non meno importante degli anticorpi per la protezione antivirale, che sono i linfociti T. Questi ultimi sono in teoria meno suscettibili di essere inattivati dalla comparsa delle varianti, per cui quello che si può sperare è che anche gli attuali vaccini, senza bisogno di essere modificati, possano continuare a proteggere contro l’evoluzione grave dell’infezione, facendo sì che le eventuali infezioni residue decorrano comunque con pochi sintomi lievi, o siano addirittura del tutto asintomatiche. La seconda arma fondamentale è rappresentata dagli anticorpi monoclonali, alcuni dei quali, di recente produzione, hanno la capacità, almeno potenziale, di bloccare qualsiasi variante virale. Infatti alcuni di questi anticorpi monoclonali riconoscono delle porzioni immodificabili del virus, perché fondamentali per la sua sopravvivenza, all’interno delle quali non possono comparire mutazioni. Un po’ come può essere il cuore per l’uomo, che non può ricevere una pugnalata (che corrisponderebbe alla mutazione della zona immodificabile di virus) senza provocare la morte dell’individuo. Allo stesso modo, se mutazioni si realizzassero all’interno di queste zone del virus fondamentali per il suo ciclo vitale, il virus morirebbe. Quindi, questo significa che gli anticorpi monoclonali che riconoscono queste regioni immodificabili non potranno mai essere resi inefficaci dalle mutazioni delle varianti. Se questi anticorpi che già esistono venissero autorizzati in tempi rapidi significherebbe avere una terapia efficacissima per le fasi iniziali dell’infezione, che potrebbe addirittura essere somministrabile dai medici di famiglia per via intramuscolare. Uno di questi anticorpi, probabilmente il più potente che si conosca, è proprio quello che stiamo sperimentando adesso a Parma. È fondamentale che la popolazione parmense contribuisca attivamente a questo studio, cioè che le singole persone che si dovessero infettare scelgano di utilizzare il monoclonale. A tale proposito vale la pena di sottolineare come purtroppo molte persone siano estremamente titubanti nell’accettare di essere curati con questo anticorpo, probabilmente per la paura del nuovo, anche se si tratta di terapie assolutamente innocue ed estremamente efficaci. Bisogna che tutti considerino che il contributo che possono dare oggi allo studio di questo anticorpo è fondamentale per potere avere un’ulteriore potentissima arma da utilizzare eventualmente in autunno.

Che estate ci aspetta? Ma soprattutto, in autunno rivivremo il «film» del 2020?

È chiaro da quanto ho appena detto che in autunno non dovremmo certamente vivere lo stesso film del 2020, soprattutto se tutte le persone accetteranno di vaccinarsi, dico tutte, e se ovviamente i vaccini saranno disponibili per far sì che le vaccinazioni possano procedere rapidamente. Inoltre, sarà fondamentale avere a disposizione anticorpi monoclonali da somministrare per via intramuscolare nelle fasi precoci dell’infezione e in questo senso faccio di nuovo un appello a tutti i parmigiani perché, qualora si infettassero, scelgano di fare la terapia col monoclonale in sperimentazione. Questo servirebbe sia a loro per essere sicuri di guarire rapidamente, sia a tutta la comunità perché permetterebbe di sviluppare una nuova arma terapeutica che sarebbe utile per tutto il mondo.