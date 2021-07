Centro diurno, ladri affamati di budino

Basilicanova Nel mirino il centro diurno per anziani dove, nella notte fra giovedì e venerdì, i soliti ignoti si sono introdotti per mettere a segno un colpo.

Un colpo che però ha diverse stranezze, a cominciare dal bottino in apparenza magro: un televisore, letteralmente smurato e portato via dai ladri, il suo telecomando e quattro budini, asportati dal frigorifero del centro per essere mangiati e poi i contenitori abbandonati nel prato antistante.

E ad essere strano è anche il comportamento dei ladri. Una volta che si sono fatti strada forzando la porta d’ingresso laterale, probabilmente con un arnese come un piede di porco, i malintenzionati si sono infatti limitati al televisore e ai budini: nessun’altra porta è stata forzata né altri oggetti asportati. Questo è doppiamente strano perché nel centro, oltre alla televisione, c’erano altri oggetti che potevano essere una refurtiva per gli intrusi.

La denuncia è già stata presentata e l’assicurazione allertata. Sul furto indagano i carabinieri di Monticelli.

Al vaglio dei militari i nastri delle telecamere di sorveglianza nella zona del colpo. Per ora non si può escludere nulla. Tuttavia la dinamica singolare potrebbe indicare che i malintenzionati siano andanti a colpo sicuro. E che quindi conoscessero bene la zona ed il centro dove si sono introdotti.

Nella comunità di Montechiarugolo il furto ha sollevato una profonda indignazione.

«È vergognoso che ci si spinga fino a questo punto, andando a rubare nel servizio sociale in cui soggiornano i nostri anziani. Fa davvero rammarico che non si riesca più ad avere rispetto di niente e di nessuno - stigmatizza il sindaco Friggeri -. Siamo al lavoro con le forze dell’ordine per trovare i colpevoli. La speranza è di individuarli quanto prima.

Riccardo Zinelli