Inseguito e aggredito: ma forse non era lui il «bersaglio» giusto

Potrebbe esserci uno scambio di persona all’origine di un’aggressione avvenuta in parco Corazza nella serata di venerdì quando erano in corso i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia sul Belgio che è valsa agli Azzurri la qualificazione alla semifinale dei Campionati Europei di calcio.

Secondo una prima, sommaria ricostruzione l’episodio, sfociato in un inseguimento di un giovane da parte di alcuni coetanei nella centralissima area verde, sarebbe scaturito da un furto, non è dato sapere se di un portafoglio o di altri effetti personali, ai danni di un ragazzo che si trovava in compagnia di alcuni amici.

Ne sarebbe nato un inseguimento sfociato, appunto, nell’aggressione nei confronti del presunto ladro in via Dalla Rosa. Alcuni passanti, vedendo la scena, hanno allertato la centrale operativa del 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza dell’Assistenza pubblica salsese e l’Automedica da Fidenza: in via Dalla Rosa è giunta anche una pattuglia dei carabinieri della città termale.

Il giovane, che ha rifiutato il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale di Vaio, è stato medicato sul posto ed è stato sentito dai carabinieri.

In via Dalla Rosa, nel frattempo, si è radunata una folla di curiosi. All’origine dell’aggressione sembrerebbe esserci, come detto, uno scambio di persona. Sull’episodio, come sulla rissa avvenuta qualche sera fa in piazza Brugnola avvenuta tra cittadini di origine extracomunitaria e che ha causato il ferimento di due persone, stanno indagando i militari di via D’Acquisto.

r.c.