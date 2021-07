Sono tornati i vandali ai Boschi di Carrega. «Sembra un attacco organizzato»

Sala Baganza Boschi di Carrega ancora una volta nel mirino dei vandali.

Segnaletica distrutta, catene divelte, staccionate demolite: nei giorni scorsi il Bosco è stato oggetto di ripetuti e sistematici atti vandalici.

«Un attacco organizzato e premeditato al Parco e al “bene comune” che esso rappresenta» comunica l'Ente Parchi del Ducato con un post di denuncia sulla propria pagina ufficiale di Facebook. E ancora una volta ci si chiede «Perché?».

«Chi può avere tanto disprezzo verso il Parco e i valori che rappresenta?».

Domande destinate a rimanere senza logica risposta.

«Sembrerebbe un'azione ben organizzata e programmata – chiarisce Marco Rossi di Parchi del Ducato. - Le zone colpite sono tutte con divieto d'accesso. Sbarre, catene con lucchetti, hanno divelto e portato via tutto, sicuramente sono entrati con mezzi motorizzati».

A conferma ci sono le tracce di pneumatici rinvenute sul luogo.

Diverse le zone prese di mira dai vandali durante le ultime notti e ogni mattina l'amara sorpresa dei guardiaparco: cartelli sulle norme di comportamento distrutti come pure numerose staccionate a sbarramento di vecchi sentieri abusivi; divelte le grosse catene che vietavano l'accesso ai sentieri del parco ai mezzi non autorizzati, demolita anche la staccionata che delimitava un parcheggio per i visitatori e rimosse la catena d'ingresso e la tabellazione perimetrale della zona di protezione integrale (e cuore del parco) del Favale dove è più frequente l'osservazione di fauna selvatica e specie protette. Un messaggio? «Sembra che abbiano voluto distruggere tutti i simboli della regolamentazione, come per dire “qui non è terra di nessuno. Tutto ciò che è divieto, regole di buona condotta, le cancelliamo”». Ora il servizio di Polizia Locale è al lavoro per valutare i danni e nei prossimi giorni verrà effettuata formale denuncia per danneggiamento aggravato all'autorità giudiziaria competente. Durante i sopralluoghi pare siano emersi elementi utili ad individuare i responsabili degli atti vandalici.

Il Parco dei Boschi di Carrega, istituito nel 1982 dopo una lunga battaglia dei cittadini salesi contro la lottizzazione dell'area, compirà quarant'anni il prossimo anno, spiega Norberto Vignali, delegato della comunità del Parco Boschi di Carrega nel Comitato Esecutivo dei Parchi del Ducato, condannando gli atti vandalici.

«Il nostro è un parco naturale per cui vogliamo che sia fruito al massimo ma nel rispetto della natura innanzitutto, perché la sua finalità principale è la conservazione e il mantenimento della biodiversità. Il Parco sta crescendo e in questi due anni di covid ha fatto anche vedere le sue possibilità. Tra i prossimi investimenti ci saranno interventi sulla biodiversità, interventi per sistemare l'habitat ma anche per migliorare la fruizione da parte dei cittadini tra cui l'e-bike sharing.

Eugenia Carpana