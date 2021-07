Trova una casa al mare in affitto su internet, ma era una truffa: due condannati

Colorno Una truffa da oltre 7000 euro, ma almeno questa volta a pagare non è stata la vittima ma i due truffatori, individuati dai carabinieri di Colorno e condannati venerdì dal Tribunale di Napoli sia a rimborsare il colornese finito nella loro trappola, sia al pagamento di una consistente ammenda.

Tutto è iniziato l’estate scorsa quando, abbassata la guardia dopo il primo lockdown, tanti hanno iniziato a cercare una sistemazione per le vacanze.

Tra loro anche un colornese classe 1977 che, navigando sui siti internet di compravendita, aveva adocchiato l’annuncio di affitto settimanale per un appartamentino a Numana, rinomata zona di villeggiatura balneare sulla Riviera del Conero. Il prezzo, la poca distanza dalla spiaggia e dal passeggio e la dimensione della casa, lo avevano convinto che quella soluzione potesse fare per lui, e così ha contattato il numero riportato nell’annuncio sperando che fosse ancora disponibile per la settimana di ferragosto.

All’altro capo del telefono, l’uomo ha trovato una signora dai modi gentili che, oltre a garantire la disponibilità per i giorni richiesti, si è anche premurata di inviare diverse fotografie delle stanze dell’alloggio proposto, convincendo così l’interlocutore che quello era proprio un affare da non perdere.

E così sono bastati pochi minuti per trovare l’accordo: un minimo di caparra subito, consegna delle chiavi sul posto e, prima di arrivare, il resto dei soldi pattuiti. Ma quella vacanza il colornese non se l’è mai goduta, visto che – come in altri casi – l’appartamento non esisteva. O almeno non era nella disponibilità della donna che lo aveva «affittato».

Fortunatamente, almeno, l’allora quarantatreenne aveva iniziato ad insospettirsi prima di sobbarcarsi il viaggio fino ad Ancona, ovvero quando, a pochi giorni dalla partenza, il telefono della locatrice ha iniziato a squillare a vuoto e lui, memore di altri casi di truffa analoghi, ha deciso di verificare se la casa di cui aveva già l’indirizzo fosse davvero in affitto. E la risposta ha solo confermato i suoi dubbi, convincendolo ad andare subito dai carabinieri di Colorno per sporgere denuncia.

La prima pista è stata fornita dal codice Iban attraverso cui era stata versata la caparra, collegato però ad un sistema di «scatole cinesi», e la seconda al numero di telefono utilizzato per prendere accordi. Alla fine di una lunga serie di verifiche, che hanno visto anche il supporto degli specialisti della compagnia di Fidenza, gli uomini dell’Arma hanno individuato come autori della truffa due coniugi napoletani, ottantenne lui e 67enne lei e, in meno di un anno, il caso è stato chiuso con la condanna dei due e la piena soddisfazione della vittima che, con tutta probabilità, per le prossime vacanze sceglierà di utilizzare canali ufficiali invece di rispondere ad annunci sul web.

Chiara de Carli