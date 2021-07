Addio a Giorgio Anceschi, il maestro di sci borghigiano

Giorgio Anceschi, il maestro di sci borghigiano. Se n'è andato anche lui. Aveva 78 anni e a strapparlo all'affetto dei suoi cari è stata una grave malattia. Originario di Busseto, si era trasferito poi a Fidenza, dove ha gestito per quindici anni, col socio Marino Bandozzi, il famoso negozio di articoli sportivi, il Team 75 Sport, in via Berenini.

Oltre ad avere tutti gli articoli sportivi delle marche più rinomate, il Team era anche la meta favorita degli appassionati di sci, di tennis, di ciclismo. Ma a Giorgio piacevano gli spazi all'aperto e il negozio gli stava stretto, per cui aveva lasciato l'attività, portata poi avanti da Bandozzi. Anceschi era stato nei paracadutisti, con diversi lanci all'attivo. Ma la sua più grande passione erano le piste da sci e aveva conseguito il brevetto di maestro, insegnando a lungo a Schia e a San Giorgio, nel Veronese. Numerosi amici borghigiani lo seguivano e il maestro Anceschi aveva insegnato a sciare a tutti. Aveva anche provato a insegnare lo sci d'erba, una disciplina che però nella zona non aveva avuto successo. Una passione, quella per lo sci, che aveva trasmesso anche ai suoi adorati nipotini Ettore e Valeria che sotto le sue direttive sono diventati piccoli campioni.

Ma Anceschi aveva anche una grande passione per i motori. In gioventù, con i primi soldi guadagnati, si era comprato una moto Kawasaki, sulla quale sfrecciava pieno d'orgoglio. Un altro suo hobby era stato quello di costruire le macchine fuoristrada, su pianali Wolkswagen: ne aveva anche esposto alcune, in piazza Gioberti, nei giorni della fiera patronale di San Donnino. Un mago non solo sulle piste da sci, dunque, ma anche fra i motori. Il suo regno era il garage, dove progettava, costruiva, assemblava. Giorgio Anceschi ha lasciato la moglie Lella, la figlia Daria, il fratello Vittorio, i nipoti. I funerali saranno celebrati domani, alle 10, nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore. Il rosario sarà recitato questa sera, alle 19 nella stessa chiesa parrocchiale.

r.c.