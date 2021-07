Bivacchi di giorno, tende sul marciapiede di notte

«Vuole sapere qual'è la giornata tipo qui in via Verdi? Semplice: dalla tarda mattinata a sera imperversa l'happy hour con gente stravaccata ovunque che si ubriaca. La notte, da un po', sono comparse persino le tende come in campeggio. E senza sosta scatta l'ora del vespasiano con persone che urinano ad ogni angolo. E va molto bene se si limitano ad urinare». Chi parla, è evidente, cerca di ricorrere all'ironia. Ma di voglia di scherzare, in realtà, non ne è rimasta molta. «E' così: via Verdi, e le sue laterali, sono da tempo terra di nessuno. E per noi che ci abitiamo è una situazione insostenibile di cui nessuno si occupa».

Il solito sfogo di gente esasperata? Per nulla. Perché basta passare dopo il tramonto per notare persino una tenda piazzata puntualmente davanti alla ex sede della banca che, qualche tempo fa, era stata occupata e trasformata in dormitorio per clandestini mentre qualche decina di metri più in la, verso la Pilotta, alcuni gradini sono diventati il punto di ritrovo di una folla vociante che consuma senza sosta birre e liquori. «Ci sono momenti in cui si contano decine di persone: gli alcolici li comprano nei market etnici che ci sono qui intorno e poi fanno i loro bisogni dall'altro lato della strada». E l'acro odore di urina purtroppo conferma il racconto.

«Abbiamo chiamato le forze dell'ordine, ci siamo rivolti in Comune: ma è tutto inutile. E' evidente che non c'è la volontà di ridare un minimo di decoro a quella che è, di fatto, una delle vie di accesso al centro per i turisti». Gli stessi che, raccontano i residenti, trascinano un po' smarriti i trolley tra le bottiglie vuote abbandonate e allungano il passo quando il tono di voce si alza al livello del pre-rissa. «Ma è normale? Dopo ore a sfondarsi di liquori diventano aggressivi e basta fare loro qualche osservazione per venire sfidati: prendere un cazzotto è un attimo».

Ecco perché molti residenti si stanno interrogando su come fare, in che modo unirsi per provare a fare arrivare la propria protesta. «Qui non serve l'esercito: basta un po' di cortese fermezza. Se uno monta la tenda lo si fa sloggiare, se uno è ubriaco lo si sanziona e lo si manda via. O siamo noi che dobbiamo andarcene?».

