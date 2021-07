Il Berzieri nel mirino dei vandali

Un ennesimo atto vandalico è stato compiuto in pieno centro città: questa volta i soliti ignoti «se la sono presa» con la ringhiera della scalinata laterale dello stabilimento Berzieri, dal lato della palazzina Warowland, che è stata letteralmente divelta ed abbandonata sul posto.

Molti cittadini nella mattinata di ieri hanno commentato esasperati l'episodio anche sui social dove la fotografia della ringhiera è stata postata: si tratta infatti dell'ennesimo atto vandalico compiuto in centro città negli ultimi tempi. I carabinieri stanno comunque visionando le immagini delle videocamere.

Ha rimediato, invece, una denuncia per minaccia a pubblico ufficiale un 43enne residente in città, già noto alle forze dell'ordine, che, non pago di aver recato fastidio agli avventori di un bar del centro, ha offeso e minacciato i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salsomaggiore intervenuti su richiesta del titolare del locale.

L'episodio è avvenuto nella serata di sabato: l'uomo, un 43enne già noto alle forze dell'ordine – in quanto nel recente passato ha recato scompiglio soprattutto nella zona di via Milano dove i carabinieri sono dovuti intervenire più volte su richiesta dei residenti e dei titolari delle attività commerciali «vittime» dei suoi dispetti – ha creato apprensione tra i clienti di un bar del centro. Vedendo che le richieste di allontanarsi rimanevano inascoltate, il titolare del locale ha avvertito i militari di via D'Acquisto che sono giunti sul posto con una pattuglia: gli uomini dell'Arma hanno provveduto a riportare alla calma l'uomo che nell'allontanarsi li ha offesi e minacciati rimediando così una denuncia per minaccia a pubblico ufficiale.

r.c.