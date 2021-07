In pensione Cesare Beghi, primario e cardiochirurgo «libero e curioso»

È andato in pensione il primo luglio scorso, a 64 anni, il cardiochirurgo parmigiano Cesare Beghi, per 28 anni medico della cardiochirurgia dell'ospedale Maggiore, professore associato di cardiochirurgia all'Università di Parma e, dal 2011, dirigente della Cardiochirurgia dell'ospedale di Varese.

Di famiglia parmigiana, laureatosi nel 1981 a Parma, Beghi è entrato al Maggiore nel 1983 e vi ha svolto gran parte della sua carriera, alternando l'attività in sala operatoria (oltre duemila gli interventi eseguiti) a soggiorni di studio e lavoro all'estero. «Il più importante - spiega Beghi - è stato a Buenos Aires, all'ospedale Fundaciòn Favaloro, dove nel 1989 ho conosciuto il cardiochirurgo René Favaloro, l'inventore del bypass aortocoronarico. Un maestro di chirurgia ma anche una persona di grande umanità e umiltà, che ha segnato la mia vita e la mia professione».

Sono seguiti periodi di studio alla Duke University (North Carolina), nel 1990, e nel 1997 alla Cleveland Clinic (Ohio). Esperienze che hanno permesso a Beghi di imparare o affinare tecniche cardiochirurgiche innovative, poi «esportate» a Parma. «Sono stato fra i primi ad eseguire al Maggiore la riparazione della valvola mitralica e ad avviare, nel 1997, la chirurgia mininvasiva e la chirurgia “a cuore battente”», spiega.

Nel 2011 la scelta di andare a lavorare in Lombardia, come dirigente del reparto di cardiochirurgia dell'ospedale di Varese. «Un passo non facile, in una sanità regionale considerata di avanguardia, dove l'arrivo di un emiliano suscitava perplessità», ricorda. Una sfida vinta, dice, «perché ho sempre cercato di valorizzare i giovani, farli lavorare e aprire loro la strada, cercando di portare novità. Un atteggiamento non consueto nella cardiochirurgia».

Ma Beghi, che si definisce «curioso e libero», non è solo sala operatoria e camice. Nel 2012 è stato a capo della spedizione medica di Overland (il progetto documentaristico itinerante partito nel 1996) in Africa. Un'iniziativa nata dal suo impegno a favore della formazione medica nei Paesi emergenti.

Nel 2005 infatti, insieme ad Alessandro Arrighetti, docente di economia, e Marco Mezzadri (docente di lingue moderne) ha fondato all'ateneo di Parma il Centro universitario per la cooperazione internazionale (Cuci), grazie al quale «l'ateneo ha sviluppato progetti sanitari, economici ed ingegneristici in Africa e Sudamerica, collaborando strettamente con il ministero degli Esteri italiano. Sono particolarmente orgoglioso di un progetto che per anni ha formato medici africani nella medicina di emergenza/urgenza».

La pensione, sembra di capire, non sarà una stagione di «ritiro», ma di nuove sfide. «Proseguirò il mio impegno di consigliere scientifico della Marina militare e voglio continuare a collaborare con il Cuci. Vorrei ancora poter essere di aiuto a Parma, una città che amo e dove ho sempre vissuto con mia moglie e le quattro figlie», dice Beghi. La cardiochirurgia resta una passione da seguire «a distanza», lasciando spazio ai giovani. «La grande sfida del futuro? Un cuore artificiale, se non sostitutivo, almeno di appoggio a quello malato, per garantire ai pazienti uno stile di vita accettabile».

