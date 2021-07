Nuovi poveri, le richieste di aiuto sono il 35% in più

Aumentano i bisogni e cambiano i volti di chi chiede aiuto. Gli effetti della pandemia iniziano a farsi sentire pesantemente a livello sociale ed economico anche a Parma. Se prima a chiedere aiuto erano soprattutto gli stranieri o le persone che si trovavano in povertà estrema, oggi bussano alla porta di Caritas, Emporio ed altre realtà che si occupano dei bisognosi, tanti parmigiani.

I nuovi bisogni

Essere poveri oggi non significa soltanto non avere qualcosa da mangiare o un luogo in cui dormire. La povertà impedisce di pagare l'affitto o il mutuo, di saldare una bolletta arretrata, di curarsi come si vorrebbe perché il ticket costa troppo e non si hanno i soldi per acquistare le medicine, di provvedere alla strumentazione necessaria alla didattica a distanza.

È questo il volto nuovo della pandemia sociale che la prima linea del volontariato conosce ormai dall'inizio del drammatico 2020. Facce mai viste prima di allora, perché ad essere colpito dalla pandemia è stato anche quel ceto medio uscito indebolito dalle ultime crisi economiche. Il market solidale Emporio, nell'ultimo anno ha visto crescere del 35% le famiglie che chiedono aiuto. «Attualmente siamo a quota 1360 tessere per accedere al market - spiega il presidente Giacomo Vezzani -, lo scorso anno eravamo sotto quota mille. Abbiamo un grande ricambio: ogni mese entrano cento famiglie nuove». A questi aiuti vanno aggiunte le 1700 spese consegnate a domicilio fin dal primo lockdown. Tanti gli italiani che chiedono aiuto. «Chi portava a casa un piccolo reddito legato ai settori del turismo, della ristorazione e delle palestre si è trovato improvvisamente senza incassi - osserva Vezzani - Molto colpita la fascia tra i 58 e i 65 anni, ossia di chi non è ancora abbastanza anziano per ricevere la pensione, ma troppo vecchio per trovare un lavoro».

Magnani: «Attivi da subito»

Fondazione Cariparma è da sempre in prima linea nel combattere le povertà.

«Sempre più la povertà è un fenomeno alimentato da una pluralità di fattori convergenti - spiega Franco Magnani, presidente di Fondazione Cariparma - non ultimo l'impatto della pandemia che ha acuito le tante situazioni di bisogno e vulnerabilità: per contrastarle la Fondazione sta collaborando con più interlocutori del territorio al fine di aiutare le persone in difficoltà a raggiungere un maggiore grado di autonomia e di inclusione sociale». «Specifiche azioni - prosegue - sono ad esempio «Attivi subito sull'emergenza», iniziativa promossa con Csv Emilia e Consorzio Solidarietà Sociale in aiuto alle famiglie sia in povertà economica sia con minori, giovani e adulti con disabilità; il progetto WelFare Parma ed il sostegno a realtà quali l'Emporio Solidale e le mense Caritas».

Consegnati 3200 pacchi

Maria Cecilia Scaffardi, direttrice della Caritas diocesana, ha appena partecipato all'incontro con Papa Francesco a Roma per i 50 anni di Caritas italiana. «Si è trattato di un momento di memoria, gratitudine, ma soprattutto di rilancio - afferma -. I dati del 2020 e della prima parte di quest'anno preoccupano perché alcune problematiche sono ancora sotto traccia ed emergeranno prossimamente. Le situazioni di povertà sono già in aumento e riguardano tutti i bisogni fondamentali, a partire dal cibo». «Basti pensare - precisa - che nel giro di un anno abbiamo consegnato oltre 3200 pacchi alimentari del valore di duecento euro ciascuno ad altrettante famiglie bisognose, a cui si aggiungono anche le tessere per fare spesa finanziate dai Rotary club». Non solo. La mensa del povero di via Turchi nel corso del 2020 ha distribuito 15.500 pasti in più rispetto all'anno precedente. In crescita anche i poveri che si rivolgono alla Mensa di Padre Lino.

Il lavoro e la casa sono gli altri bisogni che stanno emergendo. «E' ancora in corso il blocco degli sfratti - osserva la Scaffardi - ma il pagamento delle utenze è già oggetti di numerose richieste di aiuto, così come il pagamento di ticket e medicine». Un ruolo importante per sopperire a questi bisogni emergenti, lo sta giocando il fondo straordinario «San Lorenzo», attivato lo scorso anno dalla diocesi.

Grande il lavoro svolto anche sul piano dell'accoglienza. «Abbiamo allestito nel dormitorio maschile una stanza per la prima accoglienza, finora utilizzata per oltre 110 notti - spiega la direttrice di Caritas - . E' pensata per accogliere subito chi ha bisogno senza mettere a rischio gli altri ospiti e operatori». Grazie all'aiuto di tanti Caritas riesce a offrire una molteplicità di servizi «con lo scopo di diffondere uno stile di prossimità che col tempo, porti ad avere meno bisogno di Caritas».

L'impegno del Comune

Laura Rossi, assessore al Welfare, pone l'accento sulla costante crescita dei bisogni abitativi. «La maggior parte di chi ha bisogno di aiuto - sottolinea - sono persone con un lavoro, magari a basso reddito, che non riescono a pagare affitti regolari e necessitano di posti letto. Abbiamo vinto un bando ministeriale, rivolto alla seconda accoglienza per stranieri, che ci offre la possibilità di offrire un servizio per tutti».

In costante aumento anche le richieste di contributi per pagare l'affitto di casa. «Nel bando dello scorso anno sono state presentate 2.800 domande, in quello del 2021 oltre 3mila - rimarca la Rossi -. Da novembre 2020 a marzo 2021 abbiamo inoltre distribuito 2,1 milioni di euro in contributi per i buoni spesa, costruendo un sistema di erogazione in collaborazione con Emporio, per aumentare la platea di persone che possono ricevere un pacco alimentare o recarsi a fare spesa al market solidale».

