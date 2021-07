Perde un Rolex da 15mila euro: glielo riportano

L'onestà e il senso civico, a volte, trionfano. La prova arriva da un episodio a lieto fine che ha visto Chiara Ziliani, impiegata del Comune di Montechiarugolo e residente a Monticelli, ritrovare a Parma e poi restituire, un prezioso orologio marca Rolex, del valore di circa quindicimila euro.

Il legittimo proprietario Michele Baroc, avvocato di Parma, l'aveva perso, a seguito di una rovinosa caduta dal suo monopattino elettrico. Ora il Rolex, modello Cellini Prince con cassa in oro rosa, è tornato nelle mani del proprietario.

La consegna si è svolta l'altro ieri, nella stazione dei carabinieri di Monticelli dove Chiara aveva portato l'orologio.

«Sono molto contenta ed emozionata – racconta, con slancio, Chiara - di aver fatto una bella azione. Il mio desiderio era quello di restituire il Rolex al legittimo proprietario. Così è stato. Dopo averlo trovato, per terra, in un posto auto contrassegnato dalle righe blu, ho pensato subito che l'avesse perso qualcuno che aveva parcheggiato. Mi sono messa nei suoi panni e ho agito nella convinzione che, se fosse successo a me, avrei voluto che mi venisse restituito, indipendentemente dal valore».

Sul momento la donna aveva pensato di posarlo su una finestra di uno stabile vicino al luogo del ritrovamento. Poi, le è bastata un'occhiata rapida alla marca dell'orologio, oltretutto piuttosto pesante, per rendersi conto che si trattava di un oggetto di valore. E che doveva essere consegnato nelle mani giuste.

Curiosa la ricostruzione della perdita del cronografo: il suo proprietario stava viaggiando sul un monopattino in via Del Prato quando una profonda buca, impossibile da vedere al buio lo ha fatto cadere a terra con forza.

L'urto, molti violento, ha ha provocato diverse escoriazioni all'uomo che, una volta tornato a casa, ha cercato di medicare le ferite per poi addormentarsi. Senza rendersi conto di non avere più l'orologio al polso.

La scoperta è arrivata la mattina successiva e subito l'avvocato è corso a presentare la denuncia di smarrimento ai carabinieri. Sapendo però di avere poche possibilità di ritrovare quel Rolex d'oro.

Ma il caso ha deciso diversamente: Chiara Ziliani infatti lo ha visto e raccolto e senza perdere tempo lo ha consegnato a Consiglia Russo, comandante della stazione di Monticelli.

Come è ovvio si è subito cercato di risalire al proprietario e per farlo i militari hanno fatto periziare il cronografo ad un esperto un gioielliere, concessionario Rolex che, tra l'altro aveva proprio venduto l'orologio a Michele Baroc e che quindi ha impiegato pochi istanti a risalire di chi fosse. Quindi l'incontro e il ringraziamento. Perché a volte, ancora, il lieto fine esiste.

Nicoletta Fogolla