Gabriella Barbacini, anima di "Verso il Sereno"

Gian Luca Zurlini

Per riassumere la sua vita si può, a giustificata ragione, dire che l'ha trascorsa al servizio delle sue due grandi passioni: la città e la famiglia. Perché Gabriella Barbacini, scomparsa domenica a 78 anni dopo una lunga malattia, si è sempre impegnata senza risparmiarsi sia sul fronte della vita pubblica che di quella privata.

Nata nel cuore della città in vicolo Giandemaria, della parmigianità ha rappresentato la parte migliore, quella fatta di generosità e di impegno. Sorella di Ferdinando, noto insegnante e dirigente scolastico che era stato anche consigliere comunale ed è scomparso qualche anno fa, Gabriella Barbacini era stata assunta ancora giovane in Comune come stenodattilografa all'inizio degli anni Sessanta. E, grazie alle sue capacità, era stata quasi subito destinata a un delicato incarico: quello della trascrizione delle sedute dei consigli comunali, in un'epoca in cui internet e le dirette streaming erano di là da venire e i verbali dovevano riassumere sedute spesso caratterizzate anche da violenti scontri verbali. La sua precisione era però stata subito apprezzata dal sindaco (che all'epoca era anche il presidente del consiglio comunale) Enzo Baldassi, con il quale rimase sempre in ottimi rapporti. Anche Cesare Gherri, successore di Baldassi, la confermò nell'incarico, che abbandonò poi dopo la nascita dell'adorato figlio Marco, apprezzato giornalista di 12 Tv Parma. In Comune lavorò poi nel settore Igiene e sanità, collaborando anche con Mario Tommasini. Alcuni anni dopo lasciò il lavoro in Comune per affiancare l'inseparabile marito Sergio Balestrazzi, con il quale avrebbe festeggiato i 50 anni di matrimonio nel prossimo settembre, nella sua attività di perito assicurativo.

Ma a farla conoscere e apprezzare da tantissime persone è stata la sua attività nell'associazione «Verso il Sereno», cui si era avvicinata come volontaria dopo aver superato positivamente una malattia che l'aveva colpita. Nel 2003 venne eletta alla presidenza, succedendo alla fondatrice Giovanna Galli Gambara, che aveva fatto nascere l'associazione nel 1986. Sotto la guida di Gabriella Barbacini, che mantenne la presidenza fino all'inizio del 2015, l'associazione conobbe un importante sviluppo, grazie anche all'ottimo rapporto con Andrea Ardizzoni, responsabile dell'Oncologia per lunghi anni. Due le iniziative di cui andava particolarmente fiera: la collaborazione con Intercral, grazie all'accordo con il presidente Mauro Pinardi, per il trasporto dal domicilio all'ospedale dei malati oncologici e il progetto «Capo» per l'assistenza domiciliare. Due iniziative che ancora oggi sono punti-cardine dell'attività di «Verso il Sereno». E l'associazione l'aveva nominata presidente onorario proprio in segno di riconoscenza per l'impegno e l'apporto dato prima come volontaria e poi come presidente.

Gabriella Barbacini non amava apparire in prima fila, ma quando si trattava di trovare supporti e sostegni per l'associazione era pronta a spendersi in prima persona. Sempre a fianco del consorte Sergio, era affezionatissima ai due nipoti Sofia e Diego, nati dall'unione di Marco con Licia Gambarelli. L'impegno nel volontariato, infatti, è sempre stato affiancato da una costante cura della famiglia e dal piacere di ritrovarsi con i propri cari e gli amici per momenti di convivialità.

L'ultimo saluto a Gabriella Barbacini potrà essere dato domattina dalle 8,45 alle 9,45 alla camera mortuaria del Maggiore, da dove poi sarà trasportata al Tempio di Valera per la cremazione.

A Marco e ai familiari l'abbraccio di tutti i colleghi del Gruppo Gazzetta di Parma, 12 Tv Parma e Radio Parma.