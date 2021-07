La «vecchia rosa»: le scadenze potrebbero condizionare le trattative

Il Parma di Enzo Maresca ha un'eredità «pesante» da gestire: cinque acquisti fatti per il nuovo corso e trentadue giocatori della «vecchia guardia». Più qualche altro giovane di belle speranze che veleggia tra Primavera e prima squadra. Facendo due conti all'ingrosso è chiaro che lunedì prossimo' prossimo la squadra potrà partire «al» per il ritiro di Casteltto. Quindi? Come anticipato qualche giorno fa, inevitabile pensare che qualcuno possa restare a Collecchio ad allenarsi. Soluzione non gradita dalla società e tanto meno dai tesserati. E allora che fare? Beh, sfoltire la rosa potrebbe essere una soluzione. Sin qui la teoria. Poi la pratica.

Se il Parma può accontentarsi o addirittura lasciare liberi i giocatori in scadenza a giugno 2021 (e sono undici), ecco che le si complicano per gli altri. Perché si rischia di dover ricorrere a quell'incentivo all'esodo che quasi come un'offesa al buonsenso. Quell'incentivo all'esodo utilizzato per esempio con Roberto D'Aversa, che ha ricevuto una buona uscita per Parma e per compensare lo offerto offerto dalla Sampdoria. Storie «normali» di calcio stridenti in questo particolare momento del Paese.

Ma tant'è. Non bisogna dimenticare che molti dei giocatori di questa lista percepiscono stipendi «da serie A». Che certamente dà introiti (si pensi solo ai diritti tv) diversi dalla B. Difficile però pensare che i tesserati, soprattutto chi ha scadenze al 2023 o 2024 accettino di abbassarsi lo o spalmare gli emolumenti su più annate.

Di contro c'è un Parma che è una poche società che non ha urgenze, ne di far ne di cedere per risparmiare. Non va dimenticato un particolare che vale più di mille parole in questo senso: il Parma, dopo l'arrivo di Krause, paga gli stipendi ai giocatori ogni 10 del mese, esattamente come ad ogni altro dipendente. Anche se la legge sportiva permette di posticipare i pagamenti degli emolumenti di tre mesi, pur in un'unica soluzione. Senza dimenticare che dopo gli acquisti di Gigi Buffon e Franco Vazquez molti giocatori vorrebbero provare a giocare al loro fianco.

Questo per dire che ieri è iniziata una settimana importante per il Parma, quasi si può azzardare a dire che è iniziata la stagione 2021-'22. I primi collaboratori di Maresca sono già a Parma, altri, allenatore compreso, arriveranno oggi. Riunione organizzative, tra ritiro e stagione, riunioni tecniche per impostare la squadra del prossimo anno. Che lunedì iniziare a lavorare in ritiro, nei 1.050 metri di Castelrotto. Chi salirà sul pullman diretto in ritiro? Da questo particolare si conosceranno molte scelte di mercato del club.

Le ultime indiscrezioni dei siti parlano di un interessamento dell'Udinese per Kurtic: i friulani andrebbero ad ingrossare la lista dei pretendenti del centrocampista che sarebbe seguito anche da Sampdoria e Cagliari. E aumenterebbero anche gli estimatori di Sprocati: oltre al Frosinone ora ci sarebbe anche la Ternana di mister Cristiano Lucarelli. Che sarebbe interessato anche a Colombi. Sepe intanto aspetta le mosse del Genoa (cessione di Radu e offerta per il crociato) mentre è caduto il silenzio su Kucka: probabile a questo punto che, una volta terminate le vacanze post Euro 2020, lo si possa ritrovare in ritiro. A Castelrotto o al massimo a Ponte di Legno.