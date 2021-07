Mariachiara e «La legge del lupo»

Hanno ricevuto oltre 400 storie, 405 soggetti, per l'esattezza, che un giorno -chissà - potrebbero diventare dei film: ma ne hanno scelte solo 5. E tra queste, anche la sua. L'idea messa nera su bianco dalla parmigiana Mariachiara Illica Magrini: che ora, con «La legge del lupo», è tra i finalisti della 36ª edizione del prestigioso Premio Solinas, il più importante riconoscimento italiano - nato a La Maddalena per ricordare lo scrittore e sceneggiatore sardo - riservato ai nuovi talenti della scrittura cinematografica. È da qui che hanno iniziato il loro cammino grandi sceneggiatori e film famosi: come, solo per fare qualche esempio, «I cento passi», «L'uomo in più» e «Marrakech Express».

Ora per Mariachiara, classe 1980, giornalista (ha collaborato a lungo anche con la Gazzetta di Parma) e autrice insieme al compagno Gianpaolo Bigoli di documentari (da «Lovebirds» a «Rachel's Hiv Revolution») che hanno fatto il giro del mondo e incetta di premi, inizia un lungo e impegnativo iter che la porterà alla premiazione di settembre in Sardegna. «È una grande soddisfazione essere stata selezionata per il Solinas - racconta -, anche perché per me questo è l'esordio nella fiction: è avvenuto tutto un po' per caso...».

Come è nato il progetto?

«È frutto dell'esperienza che ho fatto alla scuola di scrittura di Bellocchio: comincia tutto da un mio soggetto sul tema lupo, dal mio interesse per la vita dei lupi sul nostro Appennino. Ho cominciato a lavorarci con altri due ragazzi del corso, Alberto Scocca, un piacentino, e il modenese Luca Renda, che ora concorrono al Solinas con me: insieme abbiamo ribaltato la storia, facendola diventare qualcosa di diverso rispetto alla mia idea iniziale. È stato un lavoro faticoso, lungo un anno: ma durante la scuola abbiamo avuto anche il piacere e la fortuna di lavorare con Valia Santella, che l'anno scorso ha vinto il David per "Il traditore", e Bruno Oliviero, due professionisti di altissimo livello».

Un duro lavoro, hai detto: che alla fine ha portato a cosa?

«È saltata fuori una storia ambientata in un Appennino immaginario, ma che in realtà è profondamente legata al nostro territorio. Infatti il soggetto è ispirato a fatti, poi romanzati da noi, realmente avvenuti ad Albareto tra il 2013 e il 2016. Dove un lupo capobranco ferito dallo sparo di un cacciatore, invece di essere abbandonato dal suo branco perché azzoppato ne riuscì a rimanere a capo cambiando tattica di caccia: attaccando i cani dei cacciatori e dei bracconieri. Un fatto di cui si era parlato molto e che aveva lasciato sgomenta anche la popolazione».

Un film con gli animali protagonisti è sempre complicato: come pensavi di affrontarlo?

«La storia è raccontata con lo sguardo del lupo, il suo punto di vista: per questo motivo abbiamo scelto la via dell'animazione, ci sembrava la soluzione migliore. Abbiamo chiesto aiuto anche a uno zoologo, Luigi Molinari: ci ha dato consigli e ispirazioni sul modo di vivere dei lupi, è stato molto prezioso e altrettanto disponibile».

Perché proprio i lupi, perché proprio questa storia e non un'altra?

«Volevamo attirare l'attenzione sul problema del bracconaggio, sull'ingerenza dell'uomo nella Natura, sull'equilibrio interno del bosco e nel rapporto con gli uomini. Ci siamo immersi in questa storia: e ci siamo sentiti vicini alle emozioni dei lupi».

Come avete deciso di partecipare al Solinas?

«Abbiamo partecipato perché come ti dicevo dietro a questo progetto c'è un lavoro lungo, ma non ci aspettavamo assolutamente di essere selezionati: una notizia che sia io che Luca e Alberto abbiamo accolto con grande sorpresa e felicità. Concorreremo sia per il premio per il miglior soggetto che per la miglior scaletta che per la miglior sceneggiatura, che dovremo preparare in tempi record. Siamo molto affezionati a questa storia, ci teniamo tanto che un giorno possa essere vista».

Ma ora quindi dopo esserti affacciata alla fiction ti dedicherai meno al documentario?

«No anzi, con Gianpaolo stiamo lavorando su un altro progetto a cui teniamo entrambi molto: ma non dico nulla per scaramanzia. Posso solo dirti che si tratta di un documentario che gireremo a Parma».

Filiberto Molossi