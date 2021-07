Punto nascita, il comitato attacca la Regione

Monica Rossi

Infuria il dibattito sulla riapertura del Punto nascita. Dopo le dichiarazioni da parte di Regione, culminate nella conferenza del 2 luglio alla presenza dell’assessore alla sanità Raffaele Donini per presentare il progetto da inviare al Ministero, è arrivata la nota del Comitato Pro Ospedale.

«Abbiamo vinto la prima parte di questa battaglia che dura da oltre 5 anni – scrivono infatti il presidente del Comitato Rodolfo Marchini con i vicepresidenti Guido Bertorelli ed Eleonora Furnari -. Una battaglia iniziata con la raccolta firme per difendere l’ospedale e il suo Punto nascita e proseguita in modo più consistente opponendoci alla sua chiusura, con l’appoggio della stragrande maggioranza dei cittadini. Abbiamo costretto le amministrazioni locali ad assumere una posizione precisa, così che tutta la coalizione di centrodestra ne aveva poi fatto un punto fermo del programma elettorale delle Regionali del 2020». Fino a quel momento, la Regione aveva giustificato la chiusura chiamando in causa la sicurezza. «Ma quando Bonaccini temette il voto negativo, dichiarò che la chiusura dei Punti nascita in montagna era stato il suo più grande errore. Ma gli interessavano i numeri. Non gli importava nulla del disagio di centinaia di donne, dei rischi dei parti in ambulanza, dei pericoli dei viaggi su strade ghiacciate, dei costi che le coppie devono sobbarcarsi, di smantellare un reparto, di ridurre l’attrattività di un ospedale e di minare alla radice la possibilità di continuare a nascere e vivere in montagna». Marchini, Bertorelli e Furnari ne hanno poi anche per il consigliere del Pd Matteo Daffadà: l’aver dichiarato il presidio irrinunciabile al rilancio della montagna è, per il Comitato, puro calcolo elettorale.

«Così ora vi decidete a inviare al Ministero un piano di riapertura – continua la nota -, lo stesso che avete nel cassetto da oltre tre anni e mai condiviso. Intanto, però, riaprivano i Punti nascita di Cavalese in Trentino, di Asiago in Veneto, di Villafranca Veronese. Di fronte al rischio di perdere le elezioni, si deve pur dimostrare la buona volontà». Per il Comitato, i numeri illustrati in conferenza (36 professionisti necessari a garantire la sicurezza con un investimento pari a 1.881.000 euro) sarebbero «sparate per confondere le idee. Quando lo hanno chiuso, mancavano solo il neonatologo h24 e il nuovo lettino di rianimazione neonatale. Cioè, erano necessari 60-80.000 euro!». Il Comitato infine dichiara di essere in in attesa che il Ministero dia il parere favorevole. Dopodiché, si aspetta che il Punto nascita riapra «entro settembre 2021. Mancano tre mesi e con un po’ di impegno ce la potete fare!».