Rischia di morire soffocato da una brioche

Beatrice Minozzi

Sono stati interminabili minuti di paura quelli trascorsi ieri, tra le 11 e mezzogiorno, al bar osteria DolceSale di Langhirano.

Un 44enne diversamente abile stava infatti rischiando di soffocare dopo che una brioche gli è andata di traverso.

A salvarlo, quando ormai le sue condizioni erano critiche, è stato il medico dell’Assistenza Pubblica di Langhirano, che – dopo avergli praticato la manovra di Heimlich per disostruire le vie aeree – lo ha rianimato per diversi ed interminabili minuti. Le sue condizioni sono però tutt’ora molto serie: l’uomo si trova ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata. L’incubo ha avuto inizio intorno alle 11. L’uomo era in compagnia del suo accompagnatore e stava facendo colazione al bar di via Cascinapiano, a Langhirano.

I due sedevano ad un tavolino e il 44enne aveva ordinato una brioche. È bastato un attimo, un momento forse di distrazione o disattenzione, perché l’uomo tentasse di ingurgitare la brioches intera. In pochi secondi la situazione è precipitata: il boccone, infatti, è andato di traverso all’uomo, che ha subito dato i primi segnali di soffocamento. Si è portato le mani al collo e non riusciva ad emettere alcun suono, mentre il suo colorito si faceva via via più cianotico. L’accompagnatore ha tentato subito di soccorrerlo, ma senza riuscirci. Ad accorrere in suo aiuto è stato quindi il proprietario del locale, che – davanti ai clienti scioccati e spaventati - ha immediatamente provato a fargli la manovra di Heimlich, la procedura d’emergenza messa in pratica in caso di soffocamento causato dalla presenza di corpi estranei nelle vie aeree. Momenti concitati, durante i quali il proprietario del locale e l’accompagnatore hanno provato il tutto e per tutto per salvare l’uomo - che nel frattempo aveva perso i sensi – senza però riuscire a disostruirlo. Intanto la macchina dei soccorsi era stata attivata e dopo qualche minuto al DolceSale è arrivata l’automedica dell’Assistenza Pubblica di Langhirano. Il medico a bordo ha messo in atto nuovamente la manovra di Heimlich che, non senza fatica, ha avuto esito positivo. Il 44enne, però, era stato troppo tempo senza ossigeno ed è stato necessario proseguire a lungo con la rianimazione cardiopolmonare. L’uomo è stato quindi portato d’urgenza al Maggiore, dove è ancora ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione.