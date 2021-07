Vaccino day, solo 38 prenotazioni su 1500 posti disponibili

La variante Delta è già presente in Emilia Romagna e in particolare nelle città vicine a Parma. Gli esperti non hanno dubbi: l'unica arma che abbiamo è la vaccinazione. La cosiddetta variante Indiana, chiamata Delta, è molto contagiosa e i vaccini ne assicurano una buona copertura, per scongiurare l'evoluzione della malattia. È per questo motivo che l'Ausl rinnova l'invito a vaccinarsi.

Poche prenotazioni

Per gli Open day degli over 60enni sono poche le persone che fino a questo momento si sono prenotate: soltanto 38, di cui 23 a Moletolo, su 1.500 posti disponibili totali nelle quattro date previste una per ogni distretto. «Questa opportunità di vaccinazione è particolarmente agevole perché si tratta di un'unica somministrazione, in un unico appuntamento, con il vaccino di Johnson&Johnson: rinnoviamo l'invito a tutti gli interessati a volerla cogliere fanno sapere dall'Azienda Usl. Va meglio invece l'adesione degli over 60 alla seconda opportunità che ha fornito l'Ausl: quella di anticipare le seconde dosi con AstraZeneca. Sono infatti 1.480 (dato aggiornato alle ore 15 di ieri) coloro che hanno già chiamato e hanno così anticipato la data del richiamo.

Gli open day

Sono quattro gli open day di luglio dedicati agli over 60enni per la somministrazione del vaccino Janssen. Una giornata per ciascun distretto, per complessivi 1.500 posti disponibili. Ecco il calendario: venerdì 9 luglio al Pala Ponti di Moletolo con 480 posti disponibili; il 18 a Borgotaro, alla sede dell’Avis, i posti sono 180; al punto vaccinale di Vaio, il 19 luglio si possono prenotare fino a 480 appuntamenti; mentre alla Casa della Salute di Langhirano, il 21 luglio ci sono i restanti 360 posti. Per fissare l’appuntamento è necessario chiamare il numero verde 800.60.80.62 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 e il sabato dalle 9 alle 13) oppure rivolgersi agli sportelli unici Cup dell’Ausl o alle farmacie che effettuano prenotazioni Cup.

Richiamo AstraZeneca

I cittadini dai 60 anni in su, sono invitati ad anticipare l’appuntamento per il richiamo con AstraZeneca. Le indicazioni dell’Aifa, Agenzia italiana del farmaco, sono chiare: la somministrazione della seconda dose di questo vaccino può essere fatta nella 12° settimana (da 78 a 84 giorni) e comunque ad una distanza di almeno 10 settimane (63 giorni) dalla prima dose. Per anticipare l’appuntamento, è necessario chiamare il numero verde 800 60 80 62 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 16 e il sabato dalle ore 9 alle 13. r.c.