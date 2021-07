Basilicanova, ancora un furto

Montechiarugolo Furti a raffica a Basilicanova: dopo il colpo di giovedì al centro diurno, dove è sparito un televisore, l'altra notte è capitato l'ultimo spiacevole episodio. Nel mirino dei soliti ignoti, che hanno colpito col favore del buio, in un'azienda agricola in via Garibaldi da cui è stato sottratto un motocoltivatore di marca Fort explorer del valore di aclune migliaia di euro.

«Sono tornato all'una e mezzo di notte - spiega una persona che lavora nell'azienda agricola - e mi sono alzato alle sei e mezzo. In queste cinque ore è sparito il motocoltivatore. Ma a preoccuparmi, ora, non è tanto il danno economico. Di quell'attrezzo, in cui vedevo il sudore versato da mio padre per acquistarlo, abbiamo grande necessità in questo periodo dell'anno: adesso non sappiamo come fare. Dovremo andare in prestito o comprarne un altro. Il motocoltivatore era sotto un fienile all'interno della nostra azienda. Non era chiuso a chiave, ma era difficile da vedere. Per questo ho il sospetto che c'entrino quei due sconosciuti a bordo del furgone che, giusto la mattina prima del furto, sono venuti qua a curiosare». Il testimone prosegue sottolineando che era «un cassonato di colore bianco. Lo guidavano due individui che non avevo mai visto prima. Purtroppo non ricordo il modello e la targa. In mattinata sono entrati in azienda chiedendoci se avessimo dei ferrivecchi da ritirare. Gli ho intimato di andare via, ma loro, prima di andarsene, hanno fatto delle storie e hanno fatto il giro della tenuta di là dalla strada». Gli agricoltori non sono gli unici ad aver ricevuto la visita del camion bianco. Dopo aver parlato con alcuni vicini, le vittime del furto riferiscono che anche questi ultimi sono stati raggiunti dalla coppia a bordo del cassonato. Ma ai vicini non manca nulla. Un altro brutto episodio capitato nei paraggi di Basilicanova, la stessa notte in cui è stato colpito anche il centro diurno, lungo la strada che porta alla località Piazza, è la sparizione di un'auto da una casa privata. Secondo quanto racconta la stessa vittima del furto, i soliti ignoti hanno forzato il suo cancello per poi far sparire la Volvo v60 bianca che era posteggiata nel cortile dell'abitazione. L'episodio lascia sgomenti, anche per le tempistiche. Giovedì scorso, infatti, oltre all'auto e al centro diurno, è stato colpito dai ladri pure un negozio di biciclette a Traversetolo: il paese è a due passi da Basilicanova.

Riccardo Zinelli