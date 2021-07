Canile senza veterinari. Si è dimesso l'ultimo professionista in servizio

AAA veterinari cercansi per il canile municipale. Anche l'ultimo dei quattro professionisti in servizio si è infatti dimesso nei giorni scorsi (dopo il mancato rinnovo del contratto agli altri tre colleghi), lasciando gli ospiti a quattro zampe della struttura di via Melvin Jones senza una figura che possa curarli.

Nicoletta Paci, assessore con delega al Benessere Animale, al momento ha preferito non commentare la notizia, ma le associazioni animaliste e diversi consiglieri di minoranza sono già sul piede di guerra. «Non abbiamo più parole per commentare questa situazione - attaccano alcuni rappresentanti delle associazioni per la tutela degli animali - È una vergogna».

A preoccupare sono soprattutto le condizioni di salute degli animali, bisognosi di cure urgenti. Alcuni infatti richiedono terapie giornaliere, che al momento sarebbero somministrate da operatori esterni.

In un comunicato a firma Lorenzo Lavagetto (Partito Democratico), Roberta Roberti (Gruppo Misto) e Giuseppe Massari (Parma Protagonista) si parla di «situazione inaccettabile». «Il Comune - si legge - spende circa 500mila euro all'anno per la gestione ordinaria della struttura: è allora assai rilevante sapere se tanti soldi pubblici sono ben spesi».

I consiglieri comunali denunciano come «ancora una volta il Comune arrivi impreparato alla scadenza del contratto dello staff veterinario che un così importante ruolo gioca nel funzionamento della struttura, come già avvenuto tra agosto e ottobre 2020». Allora, ricordano i consiglieri, trascorsero due mesi, prima che venisse reperito lo staff veterinario. Stavolta il Comune ha deciso di rivolgersi a una agenzia interinale per trovare un sostituto che, avrebbe abbandonato l'incarico soltanto dopo pochi giorni dalla nomina. «In precedenza il Comune - ricordano i consiglieri nel comunicato - selezionava professionisti con almeno un anno di esperienza negli ultimi tre anni, garantendo la presenza di almeno due veterinari, con copertura di minimo 54 ore. Ci chiediamo dunque se non sia opportuno rivedere l'offerta economica delle gare d'appalto che vanno costantemente deserte, visto che nel 2020, proprio per supplire all'insufficienza del servizio veterinario, il Comune ha speso altri 50mila euro circa per interventi di cliniche private».

Nel comunicato si invitano quindi il sindaco Federico Pizzarotti e l'assessore Paci ad assumersi le proprie responsabilità «e a impegnarsi seriamente per risolvere subito la situazione». Se infine la notizia «della rinuncia all'incarico da parte della veterinaria dovesse trovare conferma, la situazione assumerebbe contorni di gravità inaccettabile» concludono.

Luca Molinari