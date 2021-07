Graffiti abusivi in città: un fenomeno sempre più esteso

Il Comune di Parma, nei mesi scorsi, ha approvato una delibera con cui ha stabilito di mettere spazi a disposizione per i cosiddetti "murales". Forse, però, prima di partire con l'assegnazione degli spazi sarebbe opportuno dare una "ripulita" alle scritte e ai graffiti che, in particolare negli ultimi anni, hanno imbrattato tutta la città.

Graffiti e disegno ovunque

Girando per la città, come mostrano le foto che pubblichiamo e che ci sono state inviate da alcuni lettori, si può notare come i "graffitari" abbiano preso possesso di tutti gli spazi disponibili. E, grazie soprattutto al fatto che ormai da tempo i graffiti e le scritte non vengono più cancellati, se non da qualche volenteroso privato, Parma si presenta come una città dove il disordine (su muri, cartelli stradali, panchine, parchimetri, e così via) regna sovrano. Più che a pensare di dare spazi regolamentati sarebbe bene dare priorità alla ripulitura di quelli abusivi. Che, fino a questo momento, sono in pratica tutti quelli visibili da parte dei cittadini. Nel giro di pochi anni Parma si è trasformata in una sorta di "Bengodi" dei graffitari. Ma il risultato, purtroppo, è quello di un panorama urbano degradato e dell'impressione di una sorta di "tana liberatutti" che non giova certo all'immagine di una città. A meno che non si vogliano definire come "cultura" anche quegli scarabocchi incomprensibili, che hanno ormai soppiantato le scritte di un tempo, e che indicano una "mano" preordinata dietro questa scientifica occupazione abusiva degli spazi.

Ripulitura necessaria

Sono sempre più numerose le segnalazioni che arrivano alla "Gazzetta" da lettori, che sembrano però rassegnati di fronte al dilagare del fenomeno. E proprio l'occasione dell'assegnazione degli spazi per i murales dovrebbe essere propizia per fare una sorta di "punto zero". Perchè, se è vero che è ingiusto criminalizzare in modo indiscriminato i graffitari, è anche vero che non si può pensare di lasciare una città di medie dimensioni come Parma in balia di un'"arte" che non sempre dona bellezza. Anzi, in molti casi, l'effetto è l'esatto contrario.

Gian Luca Zurlini