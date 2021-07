I presidi di Parma: come si fa con trasporti e con 29 ragazzi in classe?

«Senza se e senza ma», il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi lavora per un rientro a scuola in presenza. Ma nonostante l'accelerazione sulle vaccinazioni dai 12 anni in su, i presidi sono preoccupati: «Con le parole non si aprono le scuole - sbotta il preside del liceo Bertolucci Aluisi Tosolini, anche presidente dell'Asapa, l'associazione delle scuole autonome di Parma -: occorrono decisioni».

Quella del 13 settembre appare sempre più una data di fuoco: si dovranno usare ancora le mascherine, si dovrà rispettare il distanziamento e la dad sarà ancora utilizzata? Tante le domande per un rientro in presenza sicuro, anche perché non tutta la popolazione scolastica sarà vaccinata. E domani in prefettura ci sarà una riunione con i rappresentanti di tutte le istituzioni coinvolte.

Le superiori

«L'anno scorso sapevamo più cose - continua il preside Tosolini -: a giugno il piano per la riapertura c'era. I punti da risolvere sono principalmente due: con i trasporti, che hanno fissato all'80% la capienza dei mezzi, come si potranno portare tutti i ragazzi a scuola? Altro punto: se dobbiamo stare a un metro di distanza uno dall'altro servono aule grandi e molti istituti non le hanno, per cui il ritorno della dad diventa obbligatorio. Al Bertolucci si sono classi di 27-29 alunni e ho solo un'aula massimo due per contenerli tutti rispettando il distanziamento. Il tema delle aule è urgente perché la popolazione scolastica della provincia è cresciuta ulteriormente». Insomma, c'è ancora tanto lavoro da fare: sarà un'altra estate senza ferie per presidi e personale scolastico? «Le scuole sono stressate - risponde il dirigente del Bertolucci -: non possiamo sapere cosa fare per il rientro il primo settembre, anche perché molti istituti in quel periodo svolgeranno delle attività. Mancano decisioni. Il Cts ha già previsto che il distanziamento sarà necessario, ma non sappiamo se potremo avere aule più grandi e di conseguenza un organico potenziato, come abbiamo avuto l'anno scorso. Pensare che a settembre tutto si aggiusti miracolosamente è una stupidaggine. A Parma e provincia ci sono 52 scuole che aspettano delle risposte, non promesse. Non si può rimanere nel vago».

«Rispetto all'anno scorso siamo più indietro - sottolinea Roberto Pettenati, preside del liceo artistico Toschi -. Tutti speravano che il covid sparisse e invece è ancora fra noi. A questo punto la didattica digitale integrata, mista per intenderci, dovrà rimanere e ogni singola scuola dovrà trovare la soluzione più opportuna». E al Toschi come sarà il rientro? «Un rientro al 100% mi dà dei pensieri - continua Pettenati -. Noi le aule grandi le abbiamo, ma ci sono i corridoi troppo stretti, per cui pensavo di mantenere una piccola quota di alunni in dad per sgonfiare l'istituto nei suoi punti critici. Inoltre, c'è il nodo dei trasporti e sopra a ogni cosa il tema delle vaccinazioni: mentre l'anno scorso la scuola era una realtà protetta, quest'anno siamo gli unici a non avere una popolazione non vaccinata e questo rappresenterà un fattore di rischio. Anche perché la vaccinazione è volontaria. In più, non sappiamo come intende muoversi il Miur: i presidi non possono indagare classe per classe chi è vaccinato. E non possono nemmeno lasciare a casa i non vaccinati. Senza dimenticare che i ragazzi non vivono solamente a scuola: vanno alla movida, in piscina o in palestra, per cui le precauzioni saranno ancora necessarie per evitare i contagi. C'è una questione che veramente aiuterebbe la scuola ad affrontare meglio la situazione: ridurre il numero degli studenti per classe. Ventisei sono troppi, per cui dovremmo avere la possibilità di fare più classi».

Elementari e medie

«Le superiori hanno più difficoltà di elementari e medie a cominciare dal problema dei trasporti - spiega Alessandra Melej, dirigente dell'istituto comprensivo Montebello -. Tuttavia, noto che i giovani hanno proprio il desiderio di vaccinarsi. A differenza degli studenti più grandi, gli alunni del primo ciclo sono sempre venuti a scuola per la maggior parte dell'anno, grazie alle misure preventive e alla possibilità di dividere le classi e di avere l'organico covid. Ma secondo il mio modesto parere quest'anno non avremo docenti in più. Il rientro? Sarà come quello del 2020, tutti con le mascherine e con bravi insegnanti che fanno rispettare il protocollo rigorosamente: questo serve». La preside dell'Albertelli Newton è ottimista: «Sicuramente torneremo a scuola in presenza - dice Paola Piolanti -, ma contiamo molto sull'organico covid, perché diversamente diventa complicato sdoppiare le classi per garantire il distanziamento. È bene ricordare che all'infanzia e alle elementari non ci sono bambini vaccinati. E anche alle medie saranno pochi, per cui bisogna prestare attenzione. C'è però una cosa positiva: quello che abbiamo messo in campo l'anno scorso funziona e quindi quest'anno lo possiamo ripetere. Probabilmente sia per l'Albertelli che per la Newton ci sarà la necessità di dividere le classi e quindi chiederò di nuovo l'organico covid. Che, sottolineo, l'anno scorso nel nostro istituto comprensivo si è formato da docenti tutti molto bravi e disponibili».

Mara Varoli