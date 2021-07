Transumanza sui prati del Monte Navert: il pastore e il suo gregge accolti dal sindaco

Monchio Il pastore e il suo gregge sono «tornati all'ovile». Stiamo parlando del pastore Giancarlo Boschetti di Tavernelle, nella vicina Lunigiana, che come ogni anno ha fatto ritorno al suo «ovile» estivo, quello degli sterminati prati del Monte Navert.

L'aiutante

Giancarlo Boschetti quest'anno festeggia infatti la sua 30ª transumanza da Tavernelle a Monchio delle Corti. O meglio, ai prati del Passo della Colla, sopra a Valditacca, dove resterà fino a settembre per far trascorrere al suo gregge di pecore di razza Massese e capre l'estate in luoghi più freschi. Ad accompagnarlo nel suo lungo viaggio, come da alcuni anni a questa parte, anche il giovane Geremia Fortini, aspirante pastore monchiese doc. «Si tratta dell'ultima memoria storica di una tradizione che si va piano piano a perdere - ha commentato il sindaco di Monchio, Claudio Riani - e come tutte le tradizioni andrebbe invece protetta e tutelata. È stato un piacere accogliere il pastore e il suo gregge a Rigoso, punto di passaggio e di controllo storico ed obbligato per chi voleva comunicare tra Lunigiana e Valli del Cedra ed Enza, dove infatti era allestita la dogana: vederla ora attraversata dall'ultimo pastore che continua con la tradizione della “transumanza” è veramente un piacere».

La tutela

Ed è proprio per tutelare questa tradizione che l'amministrazione comunale sta lavorando per sottoscrivere un «accordo di programma» con gli altri enti territorialmente competenti quali Provincia, Parchi Nazionale e Regionale, comune di Corniglio e Consorzio dell'Emilia Centrale, per lo sviluppo della strada dai Cancelli dei Lagdei a Valditacca (strada del Passo Colla). «Nell'accordo – approfondisce Riani - oltre alla gestione e alla sistemazione della strada stessa, sarà infatti prevista anche la realizzazione di una Fattoria didattica in cui il nostro pastore potrà oltre che vivere e produrre i suoi prodotti ad origine naturalmente controllata e biologica, far toccare con mano, a coloro che lo andranno a trovare, cosa vuol dire fare il pastore, fare la transumanza e vivere a diretto contatto con la natura».

Il progetto

«Si tratta di un progetto ambizioso – aggiunge Riani - ma è l'unico sistema che ci potrebbe permettere di preservare una delle specie in via di estinzione: il «pastore» e soprattutto quello che dalla Lunigiana viene in transumanza a Monchio attraversando il crinale e passando per la storica dogana».

La Comunità

«Dobbiamo tutelare il valore di quello che è l'ultimo pastore che prosegue con il rito della transumanza tra il versante emiliano e quello toscano del nostro Appennino», aggiunge Italo Pizzati, presidente della Comunità del Cibo di crinale. «Come Comunità stiamo lavorando ad un progetto per valorizzazione della civiltà pastorale, una civiltà di cammino e relazioni fra i due crinali, analizzandone i vari aspetti a 360 gradi».

Beatrice Minozzi