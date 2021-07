Una 93enne: «Mi fidavo, tradita dal mio tutor bancario»

«È dalle tre e mezza che parla: sarà stanca...». Tutti d'accordo: dal giudice Alessandro Conti al pm Laila Papotti, dal suo avvocato Matteo Manici a quelli della controparte, Barbara Giovanelli, Mario L'Insalata e Chiara Cantarella, legali degli imputati. Difficile assistere a tanta unanimità in un'aula di tribunale. Ma all'obiezione corale la pensionata parte offesa seduta a oltranza al banco dei testimoni risponde con un secco «no, andiamo avanti». Giudice lei per prima delle proprie forze, non tentenna. Più che alle ore pensa agli anni: ne ha 92 e mezzo, età in cui viene da chiudere i discorsi in sospeso, specie se in attesa di giudizio. Il suo è relativo a una presunta circonvenzione d'incapace che la vede parte lesa, alleggerita dei risparmi. Qualcosa le sfugge (e forse sarebbe così anche per chi ha metà dei suoi anni), ma quando si va sui punti chiave, lei il suo «sì» lo ribadisce tre volte, sottolineato dall'indice puntato in aria: «Quanto ho denunciato è la pura verità». Per il resto, maledette le mascherine che soffocano la voce e storpiano le parole. Più che nel rispondere, la quasi 93enne ha difficoltà nel decifrare le domande. Tanto che alla fine Conti si incarica di fare da interprete, ripetendo con parole ben scolpite quanto chiesto dagli altri.

In tribunale, Maria (la chiameremo così) è arrivata da sola, «per avere giustizia». Piccola e magra, grandi occhi azzurri che parlano e riflettono il sorriso sotto la mascherina: abita non lontano, ma ha attraversato in taxi la canicola delle 15. Per il resto, il bastone lo usa da poco, da dopo che per evitare un monopattino, è caduta rompendosi il femore nel settembre scorso. Dalla scelta delle parole emerge la sua cultura (laureata, sposò un professionista che le chiese di restare a casa a badare alla famiglia) e il tono con cui le pronuncia sa di dolcezza: come stile di vita e resistenza al dolore. Prima che al marito, la signora ha dovuto dire addio all'unica figlia, morta di malattia neppure 40enne. Lei è rimasta sola con i ricordi e la quotidianità domestica, aiutata di tanto in tanto da una ragazza per le pulizie.

A ripulirle il conto, invece, a suo dire sarebbe stato il suo «tutor» bancario. Colui che la coinvolse nella vita di famiglia, trasformandosi ben presto in un amico. «Gli ho dato la mia fiducia, credendolo onesto». Maria fece da nonna alla bimba dell'impiegato. «Cucinavo per lei e l'aiutavo nello studio. Le insegnavo anche il latino» ribadisce lei, confermando quanto denunciato alla Guardia di finanza nel 2017. «Il latino, anche se la bimba andava alle elementari» ripete. Il bancario le firmò la delega per prendere la figlia a scuola. Maria, invece, dice di aver firmato «infinità di assegni», disposizioni per l'acquisto di diamanti per 200mila euro («e io proprio non li volevo»), investendo anche 500mila euro in una società, diventandone socia (a sua insaputa, stando alle accuse), seguendolo quando lui passò a una banca online (lei, priva di computer e smartphone). Fino al giorno della verità, quando da Maria si presentò il bancario accompagnato da un operatore finanziario. Lei chiese lumi sulla propria situazione e scrisse sul foglio di sintesi vergato a mano «metà giugno», convinta che entro quella data avrebbe rivisto almeno parte dei propri risparmi. Non andò così, e lei accusa che sia sparito un milione. «La verità è un'altra e i soldi erano vincolati» sottolineano Barbara Giovanelli e Mario L'Insalata (la prima legale dell'operatore finanziario e l'altro del bancario e della moglie a sua volta imputata, come la banca, accusata di non aver vigilato). «Ero tanto stupida - esclama Maria - da non chiedere dove finissero i risparmi. Lui diceva “firma che poi ci penso io”». Di mezzo c'erano emozioni e affetti, qualcosa che spesso pesa più di intelletto e prudenza. E i sentimenti ancora guidano Maria. «Con quei soldi voglio fare qualcosa di bello: finanziare borse di studio o acquistare apparecchiature mediche. Dare ancora vita almeno al nome di mia figlia».

Roberto Longoni