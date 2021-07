«Offeso» dal clacson, spacca il parabrezza a un'auto

Roberto Longoni

Era il 20 gennaio del 2017: un giorno sbagliato. Come quello che dà il titolo al film con Russel Crowe, con un colpo di clacson che scatena l'ira funesta dell'ex gladiatore, provocando infiniti lutti. Nel nostro caso, per fortuna, nessuno pianse nessuno. A lasciarci la pelle - i cocci - fu un parabrezza. A un colpo di clacson a lui indirizzato, un automobilista rispose con un colpo di mazza sul vetro. Più che il giorno, era sbagliato il momento. Le 8,40: dopo avere sistemato i figlioletti in auto, un padre 38enne mise in moto la propria Bmw e fece per uscire dal parcheggio del Penny Market. Dopo una breve attesa dietro a un'auto, mise la freccia e diede un colpo di clacson per far capire che, se l'altro si fosse appena spostato, lui si sarebbe immesso in via Venezia. Ma per il destinatario dell'avviso a suonare era stata la tromba d'annuncio di una singolar tenzone: reagì spedendo a quel paese. E l'altro, forse, contraccambiò.

Sembrava dover finire con qualche sguardo in cagnesco. Il 38enne imboccò via Verona e portò i bambini all'asilo di via Pescara, quando il figlio notò l'auto dello sconosciuto fermarsi accanto alla Bmw. Il padre uscì di corsa: ma intanto l'altro, pescata una mazza di legno dal baule, aveva già sfondato il parabrezza della Bmw. Il padre identificò l'auto in fuga, memorizzandone solo in parte la targa. Le cifre mancanti, le annotò con calma, giorni dopo: chi gli aveva fatto perdere una giornata di lavoro - e sborsare 410 euro per il parabrezza nuovo, oltre a terrorizzare i figlioletti - era del suo stesso quartiere. Questo facilitò le indagini. Fu così rinviato a giudizio un 33enne già noto alle forze dell'ordine. Il pm Antonella De Stefano ha chiesto a suo carico una condanna a sette mesi. Il giudice Paola Artusi gliene ha inflitti sei e 10 giorni: quel giorno fu sbagliato soprattutto per lui.