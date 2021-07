Amanda Sandrelli: «A Casarola con i Bertolucci»

La voce di Amanda Sandrelli riporta nel loro paese d’origine, Casarola di Monchio delle Corti, le parole di Attilio, Bernardo e Giuseppe Bertolucci in «A…ritmie. Le intermittenze della memoria». Il reading, domenica alle 18.30 in prima assoluta (nell’ambito de «I Parchi della Musica», inserito in Parma capitale italiana della cultura 2021), sarà accompagnato dall’Ensemble Orchestra Infonote (musiche E. Morricone, R. Sakamoto, G.Barbieri). Attrice di cinema (diretta da Giuseppe Bertolucci in «Strana la vita» e «Amori in corso») e teatro, Amanda Sandrelli definisce la famiglia Bertolucci «sorella della sua» per matrice poetica. E non solo.

È un’emozione dare voce alla poesia bertolucciana nel luogo da cui è sgorgata?

«La famiglia Bertolucci è speciale per tutti e per me un pochino di più. Con Giuseppe, in un rapporto di grande stima e intesa professionale, girai “Amori in corso” in una splendida villa sulle colline parmensi, tutti ospitati da una signora favolosa, mamma di otto figli. Ho ricordi meravigliosi legati a questa famiglia, sorella della mia. Porto con me l’ammirazione per Bernardo, con cui mia madre ha girato film epocali. Serbo ancora l’incanto dell’atmosfera contadina del set di “Novecento” su cui andavo da bimba. Bernardo Bertolucci resta il mio ideale di regista. Conosco invece Attilio attraverso le poesie. Credo che il medesimo sguardo poetico si ritrovi in ciascuno dei tre».

Figlia di Stefania Sandrelli e Gino Paoli, le è venuto naturale fare l’attrice?

«Mi sono trovata un po’ per caso, a diciannove anni, appena fatta la maturità, sul set di “Non ci resta che piangere”, con quei due geni di Roberto Benigni e Massimo Troisi, in uno stato di grazia che mi ha portata inevitabilmente a dire: beh, visto che è andata così, proviamo, perché a furia di provare (la battuta “provare, provare, provare” del film resta un cult, n.d.r.) si può imparare a lanciare la palla ma anche altre cose. Ho fatto cinema per una decina d’anni, felicemente, ma la mia passione è il teatro. Non posso fare a meno del palcoscenico. Il primo incontro è stato con il bravissimo Duccio Camerini al Teatro Argot, una realtà molto interessante. Poi sono arrivati i figli, mi sono sposata, ho condiviso la strada con il mio ex marito (Blas Roca-Rey, n.d.r.) per una ventina d’anni e il teatro è diventata la mia vita. Credo che in una famiglia di artisti passi proprio questo: mettere passione in quello che si fa. Il fatto di avere comunque bisogno di riconoscersi è la cosa che mi hanno trasmesso. Poi ognuno la declina in modo originale rispetto agli altri, trovando un proprio spazio quasi fisiologico. I lavori delle persone fortunate sono quelli che danno la possibilità di esprimersi».

I suoi figli (quando raggiungiamo Amanda Sandrelli al telefono sta gestendo un piccolo contrattempo di viaggio di uno di loro) hanno già raccolto il testimone?

«Uno è parte della saga familiare: Rocco, con la passione per la musica da quando aveva due anni, suona e vorrebbe dirigere orchestre. Per Francisco, di appena diciassette anni, invece è presto per le scelte».

Che brani ascolteremo?

«Poesie bellissime, alcune anche inedite. Le riflessioni sugli intrecci familiari e generazionali mi vengono proprio da lì. Sono felice di tornare a Parma. Anche poco fa ho allestito uno spettacolo con il musicista parmigiano Giampaolo Bandini, con la cui organizzazione collaboro spesso. E’ una città meravigliosa».

Claudia Olimpia Rossi