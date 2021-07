Bucci e Perotti: al mare a piedi in 22 ore

Laura Ugolotti

C’è chi al mare va in auto, chi in treno e chi a piedi. Non è cosa da tutti, certo, ma per Walter Perotti (40 anni) regista di 12 Tv Parma oltre che runner del Ballotta Camp, e Paolo Bucci (69 anni) l’ultramaratoneta della Polisportiva Torrile, non era la prima volta.

La Parma–Mare l’avevano già affrontata un anno fa, quando erano partiti da piazza Duomo in un caldissimo sabato pomeriggio di luglio e, alternando corsa e passo, erano arrivati a Fiumaretta: 130 km in 22 ore e mezza. «Mai più», aveva detto Walter una volta arrivato a destinazione. «E invece la voglia gli è tornata», ci racconta Paolo. «L’idea è nata per caso qualche giorno fa – continua Bucci, che non è affatto nuovo alle corse sulle lunghe distanze, anche in condizioni estreme -. Qualcuno ci ha detto che avrebbe voluto farla con noi quest’anno, così abbiamo fissato un giorno ma poi siamo rimasti come sempre solo io e Walter».

Questa volta hanno scelto di partire durante la settimana, per evitare il traffico del weekend sull’Aurelia e sulla Statale della Cisa che l’anno scorso era stato un problema, e di farlo al mattino, anziché al pomeriggio. «Volevamo arrivare in tempo per goderci un po’ il mare». E così è stato.

Ritrovo fissato alle 9 di martedì mattina, davanti alla sede della Gazzetta di Parma in via Mantova, dove a salutarli c’era anche l’amico Genesio Mori. «In piazza Duomo ci siamo passati dopo – ci dice Walter -, così abbiamo aggiunto altri 3 km al percorso». Di buona lena, nonostante il gran caldo che non ha fatto sconti, si sono avviati verso via Baganza, poi San Vitale, Marzolara, Calestano, Ravarano, Casa Selvatica, Passo della Cisa, e ancora Pontremoli, Aulla, Santo Stefano Magra, Sarzana. Sono arrivati a Fiumaretta ieri mattina, dopo 22 ore e 49 minuti. «Ci abbiamo messo qualche minuto in più rispetto all’anno scorso ma poco importa. L’obiettivo era stare dentro alle 24 ore e ci siamo riusciti».

D’altra parte lungo il tragitto hanno ovviamente dovuto fare delle soste, per reintegrare e reidratarsi, oltre che per le foto di rito. E poi a causare una sosta «quasi obbligata» ci si è messa la Nazionale di calcio. «Arrivati a Pontremoli abbiamo sentito un gran tifo, così siamo entrati in una pizzeria e abbiamo guardato la partita. Abbiamo seguito gli ultimi minuti dei calci di rigore».

Giusto il tempo di esultare per il passaggio dell’Italia alla finale degli Europei, un boccone al volo, una Coca-cola e i due si sono rimessi in strada. «Ripartire – confessa Walter – è stato durissimo!».

«Il momento più bello è sempre quando arrivi al Passo della Cisa, perché sai di essere a metà, ma è più che altro un vantaggio psicologico perché la parte in discesa, che comunque tutta discesa non è, devi affrontarla con più di 60 km già nelle gambe e non è una passeggiata», spiega Paolo.

«La parte più difficile – conferma Perotti – è stata al mattino successivo, quando la stanchezza si è mescolata al freddo accumulato la sera prima e al calore del primo sole. Paolo regge bene il caldo, mentre io lo soffro molto e ho fatto davvero fatica. Lui è anche più costante di me negli allenamenti: io dopo aver corso 150 km a maggio ho sospeso per un po’ la corsa, ero saturo!». Ricominciare non è mai facile, ma i due, che l’anno scorso hanno dovuto rinunciare alla Boavista Ultramarathon (annullata causa Covid), quest’anno hanno un nuovo obiettivo per cui allenarsi: la 100 km del Sahara che si correrà a ottobre e che li vedrà di nuovo correre insieme. Intanto, ad attenderli ieri a Fiumaretta, c’era l’amico «Frige», Germano Montali, che li ha riaccompagnati a casa. Questa volta, però, in macchina.