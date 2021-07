Condannato a 8 mesi per l'incendio in un campo

Il fuoco covò sotto la cenere per ore, come se stesse in agguato, e bastò un refolo di vento per ridargli vita. Così, quelle che in un primo tempo erano considerate fiamme «amiche», divennero una minaccia, arrivando a sfiorare i bomboloni del gpl di un paio di abitazioni: ancora qualche metro, e l'evento avrebbe preso ben altra piega. Dovettero intervenire i vigili del fuoco di Fidenza, per domare il rogo. Ora, di quell'incendio - che alla fine fece più paura che danni - si è presentato il conto a chi accese le prime fiamme, un 42enne di Roccalanzona. Giudicato con rito abbreviato dal Gup, è stato condannato a otto mesi e al pagamento delle spese processuali.

Era il mattino del 31 marzo del 2019. Per liberare il proprio giardino dalle sterpaglie, come è abitudine di molti, l'uomo scelse la scorciatoia del fuoco. Pensava di poterlo controllare, limitandolo all'area da ripulire, e così fece in effetti. Almeno fino a quando rimase a controllarlo. Bruciate sterpaglie ed erbe infestanti, l'uomo soffocò le fiamme da lui stesso appiccate. O almeno credette di averle spente. Lo stesso giorno, poco dopo l'ora di pranzo, il centralino del 115 di via Chiavari a Parma ricevette la chiamata di un vicino del 42enne. «Presto, correte, qui brucia un campo vicino alle case» gridò l'uomo al telefono.

Mezz'ora dopo, le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Fidenza erano sul posto. Dapprima si concentrarono sul fronte del rogo arrivato a lambire i bomboloni del gpl a poche decine di metri dalle abitazioni: una volta scongiurato il pericolo che le fiamme arrivassero alle scorte di gas liquido, si dedicarono al resto del campo. Alla fine, si poté tirare un sospiro di sollievo: a bruciare erano stati duecento metri quadrati di campo. L'incendio era stato domato in fretta, e i vigili del fuoco rientrarono a Fidenza un paio d'ore dopo il loro arrivo solo dopo essersi sincerati che anche l'ultima brace fosse stata estinta.

Più che altro, a finire in cenere erano state altre sterpaglie. I danni erano stati limitati. Il 42enne fu chiamato a rispondere di incendio colposo perché si ritenne che con la sua condotta - sospettata di negligenza e di imprudenza - avesse messo il pericolo la pubblica incolumità. Tesi accusatoria accolta poi dal Gup in sede processuale. Il 42enne e il suo avvocato si sono già detti pronti a ricorrere in appello. rob.lon.