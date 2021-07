Formazione da Academy: partnership Dallara-Toschi

Valentino Straser

Coniugare l’espressione artistica al design e alla tecnologia, grazie a un sistema educativo di eccellenza. Dodici studenti del Liceo d’Arte Paolo Toschi di Parma, saranno i protagonisti di un progetto formativo estivo, per un periodo di tre settimane di tirocinio, alla Dallara Academy di Varano Melegari.

Gli studenti, seguiti e supportati dai docenti del Liceo Toschi e dai tecnici di Dallara, si occuperanno di catalogare gli elaborati tecnico-grafici dell’azienda. L’obiettivo è quello di creare un archivio storico dove poter conservare tutti i disegni storici che l’ingegner Giampaolo Dallara ha prodotto nel tempo, per dare la possibilità ad appassionati, studenti o persone curiose, di consultare e scoprire molte delle auto che hanno fatto la storia dell’azienda e del mondo dell’automobile. «Crediamo da sempre nei giovani e nella loro voglia di imparare - commenta Giampaolo Dallara - e per questo cerchiamo di essere in prima linea per formare i ragazzi del nostro territorio attraverso un dialogo costante con scuole, università ed enti formativi. Questo progetto ci permette un ulteriore passo: aprire le porte della nostra Academy a studenti delle scuole superiori per coinvolgerli concretamente e direttamente in un’esperienza di orientamento, affine al loro percorso scolastico e dedicata alla diffusione del sapere scientifico-tecnologico». L’attività di catalogazione di un numero così vasto di elaborati tecnici, consente ai ragazzi coinvolti nel progetto di ampliare la loro conoscenza, sia riguardo lo studio del design dell’automobile, sia della storia aziendale e del territorio. «Passare in rassegna questo repertorio grafico così vasto, consistente e articolato - pone l’accento il preside del Liceo Toschi, Roberto Pettenati - significa per gli studenti ripercorrere la storia dell’automobile, in particolare le vetture sportive e da competizione. Ogni disegno è una sorpresa, in quanto la tipologia degli elaborati è assai varia; può capitare di trovarsi davanti disegni complessivi delle vetture, oppure dettagli molto tecnici legati alle sospensioni, all’aerodinamica o al telaio di vetture che hanno fatto la storia dell’azienda».

Il progetto vuole sviluppare un percorso interdisciplinare che metta in stretta relazione il mondo delle materie tecniche, tipiche dell’azienda di Varano Melegari, con la sfera artistica caratterizzante il percorso formativo degli studenti partecipanti per stimolare nei ragazzi passioni, talenti e creare contaminazioni continue tra luoghi e persone diverse.