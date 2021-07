Neviano, multa per rifiuti abbandonati

Mobili, assi di legno, finestre, alcuni cartoni e altro materiale di ogni genere. Una quantità enorme di rifiuti che qualcuno una settimana fa ha illecitamente abbandonato davanti al centro di raccolta di Ceretolo, nel comune di Neviano degli Arduini.

Una mole tale di materiale che fin dai primi istanti ha fatto pensare agli agenti della Polizia locale dell’Unione Appennino Parma Est che fosse stato utilizzato un autocarro per il trasporto. Proprio grazie all’attività di indagine messa in campo in collaborazione con i colleghi della sponda reggiana della Polizia locale di Castelnovo Monti si è riusciti a risalire all’identità del responsabile dell’abbandono. Si tratta di un residente del reggiano che ora verrà multato con la sanzione di 500 euro.

Un episodio, come sottolinea il comandante della Polizia locale dell’Unione Stefano Sassi, che mette nuovamente in luce il problema della corretta conoscenza della normativa regionale, che prevede che il conferimento dei rifiuti avvenga nel proprio comune di residenza. Una prassi purtroppo diffusa, in particolare nel territorio nevianese, tanto che nel mese scorso era stata rafforzata la campagna di controlli portando a multare 36 persone.

«Il sistema di videosorveglianza funziona – ha commentato il sindaco di Neviano Alessandro Garbasi -. Mi congratulo nuovamente con la Polizia Municipale, perché anche in questo caso, dopo la campagna di qualche settimana fa di cui è stata data notizia, un altro furbetto è stato multato». Oltre alla sanzione, l’Amministrazione sta valutando se porre a carico del responsabile le spese sostenute per il ripristino dell’area. M.C.P.