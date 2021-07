Raffica di ricorsi al Tar contro i vaccini

Luca Pelagatti

Da una parte la corsa al vaccino con gli open day e il tentativo di coinvolgere anche più giovani. Dall'altra una battaglia di carte bollate che si combatterà nelle aule del tribunale. E, a ben pensarci, questo è forse l'effetto collaterale più stravagante e surreale del covid.

Sono infatti centinaia, e sono destinati a crescere, i ricorsi al Tar presentati da medici e operatori sanitari della nostra provincia che non intendono farsi somministrare il vaccino anti covid. E che per questo temono la sospensione dal lavoro.

«I ricorsi che sto presentando a loro nome hanno proprio lo scopo di bloccare ogni possibile azione futura - spiega l'avvocato genovese Daniele Granara che sta inondando i tribunali amministrativi di mezz'Italia con i ricorsi per conto del personale sanitario, tra cui molti di Parma. - Ci teniamo a precisare che non stiamo parlando di figure no-vax ma di medici, odontoiatri, psicoterapeuti e personale infermieristico che non hanno nulla contro i vaccini in genere. Ma che hanno forti timori per questo specifico farmaco».

Timori tanto forti da spingerli ad una disobbedienza potenzialmente molto pericolosa visto che, lo ribadisce l'Ausl, «l'obbligo vaccinale è fissato da una legge che riguarda gli esercenti le professioni sanitarie. Questo perché la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione sanitaria e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative».

Insomma, da una parte si parla di obbligo e di dovere, dall'altra scatta il rifiuto più netto. E in mezzo l'avvocato che parla di «lotta per la democrazia perché si vorrebbe obbligare una persona a correre un rischio. E se non lo corre gli viene impedito di svolgere la propria professione». Inutile dire che in questa fase è impossibile prevedere come potrà finire e che l'unica cosa è attendere le prossime settimane quando il Tar sarà chiamato a pronunciarsi.

Intanto però si può fare il punto partendo da qualche numero: «Il 94-95% del personale che lavora per le due aziende sanitarie parmensi si è vaccinato - riferiscono all'Ausl ricordando di avere recentemente inviato circa 1600 lettere a professionisti di Parma e provincia che non risultavano essere ancora vaccinati». In seguito però, spiega Romana Bacchi, sub commissaria sanitaria dell’Ausl di Parma «sono 1.263 i professionisti sanitari che hanno dato riscontro alla prima lettera e che per quanto comunicato e documentato risultano essere in regola». Restano fuori, quindi, «circa 600 professionisti a cui, l’Ausl sta inviando una seconda comunicazione con l’invito a vaccinarsi. Nella nota si ricorda che per gli inadempienti verrà adottato un atto di accertamento, che determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali». Ovvero, oltre il burocratese, la tanto temuta sospensione su cui dovrà deliberare il Tar.

«Ai colleghi non ancora vaccinati, rinnovo l’invito a prenotare l’appuntamento per la somministrazione - conclude Romana Bacchi - In questa fase della pandemia, è fondamentale l’impegno di tutti per contenere la diffusione del virus e contrastarne le mutazioni. La vaccinazione è sicura ed efficace e rappresenta un atto di tutela della salute propria e di chi ci sta accanto. Per chi ha scelto di esercitare la professione sanitaria sottoporsi alla vaccinazione oggi più che mai è massima espressione del prendersi cura di chi necessita della nostra assistenza».