«Non mi ha fatto scendere dal bus», ma non era vero: le scuse alla Tep

Collecchio In fondo è il buon nome dell'azienda, la sua reputazione che viene minata ogni qual volta vengono segnalati episodi di disservizi legati a Tep. Questa volta sono arrivate le scuse del padre della ragazza che, nella seconda metà di gennaio 2021, aveva sostenuto di essere stata fatta scendere due fermate dopo quella che aveva richiesto a Ozzano Taro, per motivi legati anche ad un comportamento non del tutto corretto dell'autista.

Il fatto si verificò, secondo quanto riportato dal padre, verso le 18.30 di un venerdì sera.

La figlia dodicenne disse che l'autista non aveva effettuato il regolare stop perché infastidito dal fatto che alcuni ragazzi sul bus avevano suonato già in precedenza il campanello di richiesta di fermata, senza che poi qualcuno scendesse effettivamente dal bus.

L'adolescente, che sarebbe dovuta scendere vicino alla fermata di via Mindollo, lamentò di essere stata lasciata, poi, in piena campagna, sola, con il cellulare scarico, sotto la pioggia e che per rientrare a casa aveva dovuto percorre un lungo tratto di strada al buio ed esposta alle intemperie. Il padre presentò quindi un esposto alla Tep.

La vicenda destò un certo scalpore e fu ripresa dalla stampa e sui social network, dando adito ad un tamtam mediatico rilevante. Anche perché si trattava di una 12enne, quindi una ragazzina che si era venuta a trovare in una situazione davvero incresciosa ed in forte difficoltà.

L'azienda, però, ci è andata in fondo ed ha fatto tutte le verifiche del caso, suffragata dalla verifica degli orari, delle videoriprese e da tutto quello che avrebbe potuto essere utile per ricostruire in modo chiaro e obiettivo come erano andati i fatti.

Quanto raccontato si è scoperto, poi, che non corrispondeva al vero ed era abbastanza distante dalla ricostruzione che era stata fatta in un primo momento dai protagonisti della vicenda, sia in merito all'orario in cui si verificò il presunto disservizio, sia sulle modalità. Da qui il mea culpa del padre della ragazza che ha scritto a Tep scusandosi per aver coinvolto un autista inconsapevole e per aver colpito soprattutto l'immagine dell'azienda di trasporto pubblico, che ha incassato la scuse, e che conferma l'attenzione verso gli utenti ed il buon andamento dei servizi offerti.

