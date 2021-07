Addio a Roberto Besagni, amministratore alla Condomett, l'azienda di famiglia

A meno di un anno dalla scomparsa del padre Antonino Besagni, «Tonino», storico imprenditore borghigiano e fondatore della Condomett, se n'è andato anche il figlio Roberto.

Aveva solo 62 anni e anche il suo nome, come quello dei suoi familiari, era indissolubilmente legato alla storica azienda Condomett. Come il padre, anche Roberto era un personaggio molto conosciuto e stimato in tutta la città. Ha sempre lavorato nell'azienda di famiglia, fondata da Tonino e nota non solo in tutta Italia ma anche all'estero. L'azienda fidentina fu pioniera nell'applicazione degli esami radiografici all'industria per controlli non invasivi e nei trattamenti termici.

Condomett era nata alla fine degli anni ‘60, ma le sue origini risalgono a qualche anno prima: per la precisione al 1953, quando un giovane perito industriale di nome Antonino Besagni aveva fondato la Ipercon (Impresa per controlli), la prima società in Italia ad effettuare controlli non distruttivi per conto terzi.

Roberto da diversi anni svolgeva il ruolo di amministratore all‘interno dell‘azienda. La continua innovazione nei metodi di controllo e l'affidabilità nel garantire standard di qualità elevati hanno portato l'azienda a collaborare con i più grandi gruppi petrolchimici, in Italia e in tutto il mondo.

Roberto Besagni ha dedicato gran parte della vita alla crescita della sua azienda, dove è rimasto sempre, affiancato prima dal padre e poi dal fratello Marco e dalla sorella Ilaria.

Appassionato di calcio, in gioventù, aveva giocato in diverse squadre del Parmense. Carattere aperto e cordiale, in città annoverava un gran numero di amici, coi quali si ritrovava spesso in compagnia. Oltre ai suoi cari, oggi lo piangono i dipendenti della Condomett, ma anche tanti amici e conoscenti.

Il rosario sarà recitato oggi pomeriggio alle 18.30 nella chiesa parrocchiale della cattedrale.

Il funerale sarà celebrato sabato, alle 9, sempre nella chiesa del duomo. Il corteo funebre partirà dalla camera mortuaria dell'ospedale di Vaio, dove arriverà in cattedrale. Dopo la cerimonia funebre, le spoglie saranno tumulate nel camposanto della città.

s.l.