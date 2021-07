Il prefetto: «Ancora nessuna certezza. Il problema? Le classi numerose»

L'obiettivo di un rientro al 100% in presenza in vista del 13 settembre continua a preoccupare. A Parma come nel resto del Paese. E ieri mattina in Prefettura si è svolta una riunione preliminare: un tavolo permanente a cui hanno partecipato il prefetto Antonio Garufi, il dirigente dell'Ufficio scolastico Maurizio Bocedi, il delegato della Provincia alla Scuola Aldo Spina, il presidente di Tep Roberto Prada e i presidi.

«È ancora troppo presto per sapere come sarà il prossimo anno scolastico - spiega il prefetto Garufi -, perché non abbiamo certezze. Per il momento sui trasporti non si intravedono difficoltà: siamo all'80% della capienza e raramente si raggiunge la soglia del tetto massimo. Solo se il distanziamento di un metro in aula sarà confermato ci potrebbero essere dei problemi: con l'incremento della popolazione scolastica le classi sono numerose. E là dove non si riuscirà a rispettare il distanziamento si dovrà ricorrere alla didattica a distanza».

Tutti uniti in attesa delle indicazioni ministeriali per la riapertura: «Aspettiamo indicazioni puntuali da parte dello Stato - conferma Aldo Spina -. Durante il tavolo è emersa la consapevolezza che se dovesse essere confermato l'obbligo del distanziamento, la ripartenza di settembre richiederebbe misure organizzative da parte degli istituti ancora più complesse di quelle che abbiamo già conosciuto l'anno scorso». Ciò che preoccupa è per l'appunto l'aumento a Parma e provincia degli studenti: «A fronte dell'ulteriore incremento della popolazione scolastica servirebbero spazi adeguati - continua il delegato della Provincia alla Scuola -. Ma le aule non si inventano. Di conseguenza, durante la riunione è emerso che dovranno essere adottate misure gestionali da parte delle scuole, come ad esempio la didattica digitale integrata e la rotazione delle classi. Ricordiamoci che già l'anno scorso l'obiettivo del 100% in presenza non è stato effettivamente soddisfatto e i diversi istituti si sono dovuti organizzare con percentuali di studenti che partecipavano a una didattica alternativa. Qui, l'autonomia scolastica è molto utile». Le aule non si inventano, nonostante la Provincia ne abbia già trovate un certo numero per contenere l'incremento della popolazione scolastica: «Durante l'anno scolastico saranno rese disponibili almeno 15 aule in più - conclude Spina -, questo per dimostrare che la Provincia riesce a far fronte alla pressione demografica. La situazione non è comunque definita: senza la certezza delle indicazioni da parte dello Stato, diventa difficile ipotizzare lo scenario di settembre».

Mara Varoli