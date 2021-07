La fermata Av? Indispensabile realizzarla subito

«La fermata in linea dell'Alta velocità nella zona delle fiere è uno dei progetti più richiesti dal territorio e un tassello fondamentale per raggiungere l'obiettivo sfidante della neutralità carbonica di Parma e provincia entro il 2030». E' chiara Annalisa Sassi. La presidente dell'Unione Parmense degli Industriali in molteplici occasioni ha ribadito il valore strategico di questa infrastruttura fortemente voluta dal territorio parmense.

La sua realizzazione consentirebbe infatti di ridurre sensibilmente il traffico su gomma verso Milano e altre grandi città, oltre ad una piena integrazione tra tutti i sistemi di mobilità del territorio, a partire dal vicino aeroporto.

A fine mese è prevista la firma di un protocollo d'intesa a Roma, alla presenza di Enrico Giovannini, ministro alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, per affrontare la questione della nuova fermata e, più in generale, il ruolo dell'Alta velocità a Parma.

«Una infrastruttura “green” come la fermata dell'Alta velocità alle Fiere - osserva Annalisa Sassi - si inserirebbe a pieno titolo tra quelle finanziabili dal Piano nazionale di ripresa e resilienza». L'opera infatti avrebbe tutte le carte in regola per accedere ai fondi legato allo sviluppo della mobilità su rotaia. Non solo. «La sua realizzazione - prosegue la presidente dell'Unione Parmense degli Industriali -consentirebbe di imprimere una forte accelerazione allo sviluppo sostenibile del territorio, oltre a diventare un nodo intermodale altamente strategico e attrattivo per i territori vicini, anche grazie alla vicinanza con l'aeroporto e alle altre forme di mobilità».

Sono dello stesso avviso anche i principali rappresentanti delle istituzioni del territorio. Diego Rossi, presidente della Provincia, fa il punto della situazione sulle azioni attivate dopo la firma dell'accordo (lo scorso dicembre) per la neutralità carbonica del territorio. «Questa alleanza territoriale coordinata da Provincia e Comune capoluogo - afferma - ha visto la partecipazione e la fondamentale spinta da parte del mondo produttivo locale. A sei mesi di distanza dalla firma dell'accordo, stiamo agendo su un doppio binario. I gruppi di lavoro tecnici stanno lavorando alacremente, coordinati dall'Università, con il supporto di Cnr e Arpae, per stabilire la tabella di marcia da seguire da qui al 2030. Una prima fotografia della situazione attuale l'avremo entro l'anno». Nel frattempo si stanno già elaborando delle strategie per il medio-lungo termine per compensare e ridurre l'impatto delle emissioni. «Tra i progetti «verdi» più importanti - prosegue Rossi - c'è la fermata dell'Alta velocità, oltre ad un pieno utilizzo delle interconnessioni già realizzate. A questo va aggiunto il raddoppio della Pontremolese, altrettanto importante per potenziare la direttrice nord-sud, otre a quella sulla Milano-Roma». Il sindaco Federico Pizzarotti nei mesi scorsi aveva ripreso il pressing sul governo per «avviare al più presto uno studio di fattibilità» per scegliere la strada migliore da intraprendere per l'Alta velocità a Parma. «E' evidente - afferma il primo cittadino - che avere una fermata ci consente di ridurre gli spostamenti in auto lungo le grandi direttrici. Questa infrastruttura può inoltre attrarre un bacino di utenza che tocca i territori limitrofi. L'idea di posizionarla in zona fiere consentirebbe di renderla un nodo intermodale altamente strategico perché a pochissima distanza avremmo: stazione Av, aeroporto, fiere e casello autostradale». Parole ribadite da Michele Alinovi, assessore comunale ai Lavori pubblici. «Attraverso l'accordo che firmeremo a fine luglio - spiega - siamo riusciti a rimettere al centro dell'attenzione la necessità di avere un collegamento con l'Alta velocità adeguato alle nostre esigenze».

Una città «competitiva dal punto di vista imprenditoriale e attrattiva culturalmente come la nostra - continua - potrebbe contare su un ottimo bacino di passeggeri». La nuova fermata e il raddoppio della Pontremolese «porterebbero inoltre ad un potenziamento del trasporto delle merci su ferro, rendendo realmente Parma il retro porto di La Spezia» aggiunge Alinovi.

Grazie alla nuova fermata e all'utilizzo dell'interconnessione «potremmo ridurre drasticamente l'utilizzo dell'auto - osserva l'assessore -. Penso ai momenti di picco fieristico, ma anche agli spostamenti da e verso le grandi città. Dal punto di vista ambientale quindi la fermata potrebbe diventare uno strumento molto importante. Abbiamo una occasione straordinaria, non dobbiamo sprecarla».

Luca Molinari