Profumeria «ripulita» per 400mila euro dalla donna delle pulizie

Non sempre «pecunia non olet». Il suo denaro (o meglio quello che le permetteva di vivere alla grande) profumava, come si addice alle banconote uscite da una profumeria o come le creme e le eau de toilette pescate di nascosto dal negozio, tanto per «diversificare» anche i furti. In cinque anni, la donna delle pulizie con una specializzazione nella «ripulitura» del cassetto con gli incassi, pare abbia rubato 300mila euro in contanti (ma c'è chi sospetta una cifra superiore anche di 150mila euro) oltre a prodotti di bellezza per centomila euro.

Esasperata e prostrata dallo stillicidio di ammanchi, per i quali è stata costretta anche a chiedere un fido in banca, la titolare della profumeria alla fine ha piazzato una videocamera a guardia del cassetto con le banconote. E la donna delle pulizie si è rubata pure quella. Ha dovuto lasciare l'hard disk con le registrazioni. E le immagini mostrano la 35enne avvicinarsi con sguardo rabbioso all'occhio elettronico, prima di allungare la mano, consapevole di essere stata scoperta. Gli uomini della Squadra mobile, poco dopo, nella sua abitazione hanno trovato, oltre a migliaia di euro in contanti, decine di foglietti con il marchio della profumeria sui quali le dipendenti segnavano gli importi delle mazzette contate a fine turno. Tutte finivano nel cassetto della scrivania della titolare che poi versava in banca un paio di volte alla settimana. I foglietti sparivano con parte delle banconote, perché fosse impossibile fare i conti precisi.

La commerciante non voleva credere che qualcuno rubasse nel suo negozio. Per anni aveva messo la mano sul fuoco sulle dipendenti, ma anche sulla donna delle pulizie. Una persona così gioviale (i soldi non faranno la felicità, ma gli extra corposi possono comprare belle cariche di serotonina). Al lavoro si presentava scendendo auto di alta gamma (cambiate ogni due anni). Spesso passava in negozio anche per un saluto: in realtà, per dare un'occhiata in più al famigerato cassetto.

I poliziotti sono riusciti a sequestrarle oltre 120mila euro, tra conti correnti, depositi bancari e contanti in cassetta di sicurezza. Ma il grosso del «malloppo» è stato bruciato dalla vita sopra alle righe oppure è stato nascosto chissà dove. Giudicata con rito abbreviato dal Gup, la donna ha patteggiato nove mesi di reclusione e 300 euro di multa. La pena è stata sospesa. Nel frattempo, la 35enne ha perso il lavoro. Peccato, per una volta che qualcuno ci va volentieri...

Roberto Longoni