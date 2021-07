Scatterà la sospensione dall'albo professionale

«Il medico che non si vaccina, oltre a non rispondere a un obbligo di legge, non è in linea con i requisiti della professione nell'ambito della tutela della salute nei confronti di se stesso e dei cittadini. Fa specie che i medici ancora frappongano indugi a vaccinarsi e a far vaccinare».

A ribadirlo è Pierantonio Muzzetto, presidente dell'Ordine dei medici di Parma dopo che, in queste ore, una valanga di ricorsi si sta rovesciando sulle segreterie dei Tar di mezza Italia da parte di medici e infermieri pronti a ribadire il loro no al vaccino. Ma, nello stesso tempo, preoccupati di vedersi sospendere dal lavoro.

Un problema questo che, lo ha spiegato con chiarezza l'Ausl, riguarda in maniera importante anche la nostra provincia dove sono circa 600 gli operatori sanitari che hanno ricevuto in questi giorni un sollecito a vaccinarsi. Con, senza troppi giri di parole, la postilla: «Ricordatevi che è un obbligo stabilito dalla legge».

«E' così – prosegue Muzzetto. - La legge 76 del 28 maggio di quest'anno stabilisce due principi: l'obbligatorietà per chi opera in ambito sanitario di vaccinarsi e l'intervento dello Stato che, dopo la verifica della non avvenuta vaccinazione, deve procedere al sollecito a espletare l'obbligo. Una volta ottenuto un rifiuto, deve mettere in campo tutte le azioni volte dapprima all'allontanamento dall'attività che prevede un contatto con i pazienti e poi alla sospensione. Se agli inviti, il personale non corrisponde certificando l'avvenuta vaccinazione, l'azienda deve comunicare all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine di appartenenza, la sospensione dal diritto di svolgere la propria attività per limitare la diffusione del contagio. La comunicazione di tale provvedimento viene immediatamente data dall'Ordine di appartenenza all'interessato, con concomitante annotazione della sospensione sull'Albo».

Ovvero, banalizzando per chiarezza, chi non accetta le dosi pur indossando un camice non solo non potrà continuare a fare quello che faceva prima. Ma verrà sospeso dall'Ordine.

Una sanzione pesante che, come detto, molti sperano di evitare facendo ricorso al Tar in maniera preventiva e rivolgendosi ad avvocati che parlano di lotta per la libertà. Mentre anche i sindacati di categoria, pur con le ovvie cautele, indicano quale dovrebbe essere la via corretta da tenere.

«Non possiamo certo obbligare i medici a vaccinarsi – aggiunge Antonio Slawitz, presidente del Sindacato nazionale autonomo medici italiani. -Tuttavia il sindacato ritiene che sia assolutamente opportuno sottoporsi alla vaccinazione. Questo perché abbiamo avuto tanti colleghi morti o ammalati gravemente e riteniamo che possa essere molto pericoloso operare senza la protezione del vaccino».

Eppure, a guardare i numeri pare evidente che anche a Parma non tutti condividano questa considerazione. E la battaglia che si prepara per le prossime settimane non è solo una scaramuccia in punto di diritto da combattere in tribunale ma potenzialmente una piccola rivoluzione.

«D'altra parte - conclude Muzzetto - si considera inconciliabile con la professione medica non adempiere ad un atto terapeutico, oggi ritenuto unico e probante, pur in situazione di estrema incertezza dovuto alla novità di una malattia sconosciuta dovuta ad un agente virale, anch'esso non ben noto». La battaglia dei vaccini, insomma, continua. E per ora è impossibile capire come andrà a finire.

Luca Pelagatti