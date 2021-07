Traversetolo, un ragazzo per interpretare Brozzi

Traversetolo Il Comune di Traversetolo cerca un volto per Renato Brozzi, un giovane tra gli 8 e i 16 anni che possa vestire i panni dell'artista in alcuni video che accompagneranno alla scoperta dell'omonimo museo e dei tesori di Traversetolo. Il nuovo volto sarà infatti protagonista dei video del gaming internazionale «Ma Quante ne So? I Tesori nascosti di Traversetolo», progetto proposto dal comune che ha ricevuto un finanziamento dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il Bando della consulta emiliano - romagnoli nel mondo. Un quiz interattivo on line e a momenti ludici per conoscere i luoghi del patrimonio storico-artistico di Traversetolo a un pubblico nazionale e internazionale. Il comune ha affidato l'incarico di sviluppare il progetto alle startup Arternative srl, già autrice delle audioguide del Museo e che si occuperà di implementare la app e la piattaforma per il quiz e la competizione, e Creative Keys, responsabile del coordinamento e supporto organizzativo e di comunicazione.Il casting si terrà martedì 20 luglio al Museo Brozzi.

Per partecipare alle selezioni è possibile compilare il form presente sul sito internet www.quickmuseum.it, oppure compilare il modulo cartaceo disponibile al museo. Al momento dell'iscrizione sarà possibile scegliere la fascia oraria desiderata per presentarsi ai provini. I casting si svolgeranno in due tranche: la mattina dalle 8 alle 13 e il pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30. Verranno presi in considerazione i primi 25 iscritti.La giuria che selezionerà i candidati è composta dalla curatrice onoraria del museo, professoressa Anna Mavilla, da Cristian Camanzi, membro di ARTernative, e da due membri dell'associazione culturale Kaosteatri.

M.C.P.