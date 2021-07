Auto finisce in un campo: grave una 30enne

Soragna Grave incidente stradale, attorno alle 17.30 di ieri, sulla strada provinciale 50, tra Soragna e la frazione di Carzeto: coinvolta un'auto guidata da una trentenne residente proprio a Soragna, e trasportata in ambulanza al pronto soccorso del Maggiore di Parma. Le sue condizioni sono gravi.

La donna stava percorrendo la provinciale 50 in direzione della stessa frazione soragnese, quando - secondo una dinamica in corso di ricostruzione da parte degli agenti della polizia locale di Soragna e Busseto - ha perso il controllo della propria vettura all'altezza di un curvone, non riuscendo ad evitare l'uscita di strada: l'auto condotta dalla trentenne ha quindi terminato la propria corsa nel campo adiacente alla carreggiata.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi in ambulanza i volontari della Croce Rossa di Pontetaro, coadiuvati dal personale del 118 giunto in automedica da Fidenza, e i vigili del fuoco di Fidenza, che sono stati impegnati a lungo per estrarre la trentenne dalla propria vettura incidentata: dopo il primo intervento sanitario effettuato sul posto, la donna è stata trasportata in ambulanza al Maggiore, e successivamente trasferita in codice rosso nel pronto soccorso del nosocomio cittadino, dove nella serata di ieri è stata sottoposta ad accertamenti atti a valutare la gravità dei traumi da lei subiti nell'incidente.

Oltre al lavoro per ricostruire le cause del sinistro, gli agenti della polizia locale hanno regolato la viabilità sulla strada provinciale 50 – già teatro di gravi incidenti, anche mortali, in passato – durante le fasi di soccorso e recupero del mezzo incidentato.

Michele Deroma