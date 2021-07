Borgotaro, addio a Pierino Casella

Borgotaro Nato a Parma e cresciuto a Varano Marchesi in quel di Medesano ma borgotarese di origini (la sua famiglia era di Belforte), Pierino Casella, mancato martedì scorso all'età di 81 anni, è stata una figura storica dell'Associazione parmigiani Valtaro, una delle più vivaci del Regno Unito e arrivata ormai a quasi mezzo secolo di attività.

Maestro del lavoro

Cavaliere e maestro del lavoro, voce autorevole anche delle iniziative annuali del «Dinner&Dance» londinese, Casella era innamorato della Valtaro, dove una volta in pensione si era trasferito definitivamente.

«Pierino era davvero uno di noi: Borgotaro e l'associazione hanno perso una grande persona, generosa e volenterosa», commenta il consigliere regionale Matteo Daffadà, legato alla famiglia Casella da amicizia di lunga data.

Il ricordo di Daffadà

«La vallata e in particolare l'ospedale di Borgotaro - prosegue Daffadà - devono molto sia all'associazione che a Pierino, sempre presente quando si trattava di dare una mano a chi aveva bisogno».

Emigrato a Londra

Non appena si è sparsa la voce della sua dipartita, sono stati subito numerosi i messaggi di condoglianze sui social, tanto era amato e stimato «sia per la sua voglia di vivere che per l'amore che aveva per la figlia e i nipoti». Emigrato come tanti parmensi giovanissimo a Londra, dove ha lavorato per anni nel mondo della ristorazione e dove ha conosciuto Eva che sarebbe diventata sua moglie (mancata nel 2015), Pierino Casella è tra gli italiani ad aver poi fatto ritorno nel Bel Paese, scegliendo di vivere nella frazione borgotarese di Ostia Parmense ma mantenendo uno stretto legame con i valtaresi rimasti in Inghilterra. Una delle attività per cui era molto conosciuto, e per la quale ha ricevuto il cavalierato, era il suo impegno nei comitati delle scuole italiane all'estero per promuovere la cultura e la lingua italiana.

Lascia la figlia Angela con Luca e gli adorati nipoti Filippo e Benedetta. Il funerale è stato celebrato ieri alle 10 nella chiesa di San Benedetto di Baselica.

M.R.