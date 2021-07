Marito violento si ravvede, l'ex moglie intercede per lui

Una coppia come tante. Sposata da anni, i figli ormai grandi, la routine che confina con la noia. Tutto cambia, quando il marito scopre d'essere stato tradito. L'uomo precipita in uno stato depressivo: tenta anche il suicidio. Poi, se la prende con lei. In casa dilagano offese e botte, paura e pianti. Nel giugno del 2020, per fare entrare la moglie in auto, lui la prende a schiaffi; poi, attraverso il finestrino aperto, le tira i capelli fino a strapparle una ciocca e le assesta un paio di schiaffi. Giorni dopo, lei riceve un pugno nel costato e un morso al braccio destro.

Il marito le sibila «o con me o niente», perché lei non lo lasci. Oppure le dice che potrebbe rivelare la sua relazione extraconiugale al responsabile dell'esercizio nel quale lavorano lei e il suo rivale. Ci sono anche promesse più brutali: come quella di risolvere il «problema» gettando l'altro nel Po, prima di uccidere la consorte e se stesso, o di riempire la donna d'acido, qualora lei davvero volesse andarsene. Anche dichiarazioni all'apparenza inoffensive hanno un suono sinistro. Come l'«io ti amo e ti tengo» che lui le dice in luglio. Poco prima di immobilizzarla sul letto, mettendosi a cavalcioni su di lei e - con un rasoio elettrico - rasarle parte del cranio. «Le concubine, ai tempi dei Romani - le dice - venivano tosate. Ora ti toso».

Lei lo denuncia e racconta anche di aver subito atti sessuali contro la propria volontà. È la svolta. Lui s'iscrive al programma «Liberiamoci dalla violenza» dell'Asl. Si ravvede. Accetta la separazione consensuale; con i soldi della vendita della casa, risarcisce l'ex moglie. Alla fine, convinta del suo pentimento, è lei stessa a chiedere clemenza al Gup nei confronti dell'uomo denunciato pochi mesi prima. Il rito abbreviato si conclude con una condanna a un anno, 4 mesi e 20 giorni. Dall'accusa più grave, di violenza sessuale, l'imputato, difeso dall'avvocato Daniele Carra, viene assolto «perché il fatto non sussiste». La pena è sospesa.

Roberto Longoni