Per «Medicine and Surgery» in pole l'ex Ospedale militare

Sanità, innovazione tecnologica, università e saperi. Questi i temi al centro della visita in Emilia-Romagna, ieri, del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini.

Due le tappe, insieme al presidente della Regione, Stefano Bonaccini. La prima a Bologna per la visita all'Hub vaccinale della Fiera e al Tecnopolo, la seconda a Piacenza all'ex Ospedale militare. La struttura, oggi inutilizzata, è al centro di una proposta di riqualificazione urbana, condivisa da Regione e Comune, insieme al ministero della Difesa, per candidarla a sede del nuovo corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia a ciclo unico interamente in lingua inglese (Medicine and Surgery) dell'Università di Parma, che sarà attivato già dal prossimo anno accademico (2021-22) nella sede di Piacenza.

Come ha sottolineato Bonaccini «i saperi e le infrastrutture tecnologiche sono ben rappresentate dal Tecnopolo di Bologna e dal nuovo corso di laurea in inglese Medicine and Surgery, con cui, dopo la Motorvehicle University of Emilia-Romagna, aggiungeremo un ulteriore elemento di attrattività sia per gli studenti italiani sia per quelli dall'estero, in continua crescita in tutte le nostre Università. E proprio l'ex Ospedale militare di Piacenza vogliamo diventi la futura sede di questo corso: il nostro impegno ad investire c'è». «Un edificio - ha detto invece il ministro - che può essere un'opportunità non solo per Piacenza, ma per tutta l'Università». Il corso di laurea Medicine and Surgery dell'Università di Parma, al momento è ubicato nel Collegio Alberoni di Piacenza. Si tratta di un corso interamente erogato in lingua inglese, attivato dall'Ateneo con la collaborazione dell'Ausl e del Comune di Piacenza e con il sostegno della Regione, caratterizzato da una prospettiva internazionale e pronto da un lato a rafforzare l'offerta formativa dell'Università di Parma in ambito medico-chirurgico e dall'altro a potenziare il settore sul territorio regionale e in particolare piacentino.

