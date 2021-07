Vaccino Johnson & Johnson: al Pala Ponti il primo open day è un flop

La prima giornata dei quattro open day di luglio organizzati dall'Ausl e dedicati agli over 60 non è stata una partenza con slancio. Al Pala Ponti di Moletolo pochi, infatti, i parmigiani che hanno deciso di sottoporsi alla somministrazione unica del vaccino di Johnson & Johnson. In ogni caso, la giornata di ieri è stata un'importante possibilità per diversi cittadini che non hanno potuto vaccinarsi precedentemente.

Ad attendere la monodose c'era anche Mario Chiari: «Avevo prenotato per la doppia somministrazione di Pfizer che avrei dovuto ricevere ad agosto, ma quando ho saputo dell'open day ho disdetto. Penso che la dose unica sia un risparmio di tempo e sia più comoda». Uscito da dietro le tende bianche degli ambulatori con il cerotto sul braccio, Mario confida: «Non si sente nulla, all'inizio ero leggermente spaventato. Ora sono molto contento e sollevato perché non devo tornare per un'altra dose. Lo consiglio, so che la mia fascia d'età è quella che meno si è vaccinata, è importante farlo». L'Ausl, anche per questo, ha pensato ad una serie di open day dedicati a chi è nato nel 1961 e negli anni precedenti. A luglio sono altri tre gli appuntamenti in calendario: il 18 luglio a Borgotaro nella sede Avis, il 19 al punto vaccinale di Vaio e il 21 alla Casa della Salute di Langhirano. Per fissare l'appuntamento bisogna chiamare il numero verde 800 608062 oppure rivolgersi agli sportelli cup della Ausl o nelle farmacie che effettuano prenotazioni cup.

Tra i vaccinati del Pala Ponti c'è anche Armando Lubino, che attende i quindici minuti canonici sotto i tendoni: «Questa è un'occasione imperdibile per i ritardatari come me. Come ho saputo dell'open day ho subito prenotato e sono contento di avere fatto il Johnson, perché così devo recarmi qui solo una volta: tolto il dente tolto il dolore. Tra qualche giorno mi potrò già definire vaccinato completo».

Anna Pinazzi