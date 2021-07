«Non ti ricordi di me? Vieni che ti abbraccio» e le ruba la catenina

Michele Deroma

«Non ti ricordi di me? Sono tua nipote, era da tanto tempo che non ci vedevamo. Vieni qui, vicino a me, che ti abbraccio». Più o meno con queste parole, una donna tuttora ignota ha avvicinato a sé una novantaduenne colornese, nella mattinata di venerdì, in via Mazzini, nel pieno centro del paese, a due passi dal Duomo.

Tra le due non c’era nessuna parentela, purtroppo, ma soltanto una volontà di truffa da parte della sconosciuta, che utilizzando la diffusa «tecnica dell’abbraccio», ha sottratto all’anziana una collana d’oro. I carabinieri di Colorno stanno ora indagando per individuare l’autrice del furto, avvenuto attorno alle 11.15 di venerdì: la novantaduenne si trovava in via Mazzini, quando si è avvicinata a lei una donna, dicendole di essere una sua familiare. L’anziana si è lasciata convincere dalle parole apparentemente affettuose della sua interlocutrice, e le due si sono così avvicinate come era intenzione della ladra che infatti, con abilità, in pochi attimi è riuscita a sganciare e sfilare la collana che indossava la novantaduenne, prima di allontanarsi per le vie del centro di Colorno, con ogni probabilità raggiungendo una vettura parcheggiata da alcuni suoi complici nelle vicinanze di via Mazzini. L’azione è stata compiuta senza compiere nessun atto violento, tanto che l’anziana colornese si è resa conto di quanto era avvenuto soltanto qualche minuto dopo “l'abbraccio”, quando l’autrice del furto si era già dileguata: con l’aiuto di alcuni passanti, la donna ha successivamente avvertito i carabinieri della stazione locale, intervenuti nel giro di pochi minuti sul posto per avviare l’attività investigativa. La novantaduenne ha quindi presentato denuncia contro ignoti: in queste ore – anche in collaborazione con le vicine stazioni dell’Arma – le forze dell’ordine stanno così procedendo con le indagini, attraverso l’ascolto di alcuni testimoni che si trovavano nella zona al momento del furto, oltre che mediante l’utilizzo delle immagini fornite dalle telecamere di videosorveglianza che sono presenti in buon numero nel centro di Colorno.