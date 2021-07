Avis provinciale, nel 2020 donatori e donazioni in aumento

Al Palazzo dei congressi di Salsomaggiore si è tenuta la 63° assemblea dell'Avis provinciale. Oltre al rinnovo del consiglio direttivo, che ha confermato la presidenza a Roberto Pasini, c'è stata l’elezione del nuovo esecutivo per il mandato 2021/ 2024. Sono stati affidati gli incarichi di vicepresidente e responsabile area comunicazione a Doriano Campanini, di segretario a Nadia Magri, di tesoriere a Andrea Minari, di direttore sanitario a Giancarlo Izzi, Organizzazione e Sviluppo Pedemontana/Montagna Giampaolo Vecchi, di responsabile organizzazione sviluppo città e Bassa a Luca Dodi, e dell'area giovani a Chiara Bussolati .

I nuovi consiglieri eletti, anch'essi in carica fino al 2024, sono Luca Asinari, Roberto Caselli con delega area informatica, Pierluigi Dall’Aglio, Massimo Popoli, Marco Vighi, Enrico Cavazzini, Marina Schianchi con delega area scuola, Daniele Venturini, Marta Vitalone, Roberto Tamborlani, Pierino Magri, Stefano Dalledonne con delega area sport, Marco Gambazza, Alessandro Stefanini, Eleonora Fontana con delega area comunicazione e promozione, Gabriele Regazzi e Patrizio Camisa.

Nel corso dell'assemblea si è parlato dei passi avanti compiuti negli ultimi 4 anni. In particolare, i riflettori sono stati puntati sul 2020, anno del Covid. Per quanto riguarda i numeri, continuo è l'aumento di donazioni di plasma passate dal 2019 al 2020 da 2.861 a 3.071, evidenza del fatto che i donatori hanno risposto positivamente a questa esigenza.

Un altro dato incoraggiante è quello dei nuovi donatori: nell’ultimo anno i nuovi donatori sono stati 1.341, di cui 752 uomini e 589 donne, raggiungendo un totale di 19.240 donatori sul territorio provinciale di Parma. E' stata inoltre sviluppata una nuov App chiamata AvisLab da cui è possibile prenotare la propria donazione in totale autonomia. L’assemblea 2021, oltre a fare il punto su numeri e bilanci, è stata un’occasione per ribadire e rinforzare i valori che sostengono il lavoro dell’associazione. Si è parlato di Fil Rouge, un concetto che esprime efficacemente gli ideali associativi: coesione, sinergia e dialogo interno. «Essere parte di un’associazione come l'Avis», ha spiegato il presidente Pasini, «significa superare i personalismi, dare voce alla pluralità e nel contempo saper parlare in coro, tutti assieme, uniti da quei valori di solidarietà, altruismo e senso civico che ci contraddistinguono da oltre novant’anni».

Da novant’anni, per l’appunto, la cultura del dono è a pieno titolo la vera essenza dell’associazione. Tuttavia, entrare a far parte di una realtà associativa è un’esperienza che consente di andare oltre la donazione di sangue e plasma, perché si diventa donatori di tempo, di solidarietà e di rispetto. La visione è chiara: la cultura, le scelte, le azioni compiute in questi anni sono state importanti, poiché rappresentano le radici per il futuro, ma evolversi è necessario per progredire, crescere e portare avanti obiettivi concreti e trasparenti. Tra questi, Avis vuole diventare sempre più un solido riferimento per la promozione della salute e del benessere su tutto il territorio ed in sintesi le principali azioni sulle quali indirizzare gli sforzi di questo mandato saranno una continua attenzione al coinvolgimento dei giovani, proseguire e se possibile incrementare gli interventi educativi per diffondere la cultura dell’altruismo e solidarietà nelle scuole, un sempre maggiore coinvolgimento e ascolto della base associativa, un grande sforzo per mantenere la raccolta ad elevati standard qualitativi sfidandone la sostenibilità dal punto di vista economico sposandone il significato associativo che portò Avis a scegliere di farsene carico nell’interesse dei donatori e per soddisfare il fabbisogno sempre crescente in passato. r.c.