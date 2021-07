La zampata di Armani che tramortì Merckx

Sembra la trama di un romanzo, anzi di un film. Un western, e non uno qualunque: «Per un pugno di dollari». Ricordate? «I Rojo da una parte, i Baxter dall’altra. E io in mezzo», diceva Clint Eastwood nei panni del misterioso e infallibile pistolero Joe. Ma in un caldissimo giorno di mezzo secolo fa, l’11 luglio del 1971, Joe era Luciano Armani, felegarese classe 1940 che a Marsiglia conquistò una delle tappe più imprevedibili nella storia Tour de France, pagina fra le più belle dello sport parmense.

Abile e svelto nell’approfittare del duello, senza esclusione di colpi, tra Eddy Merckx e Luis Ocana, lo spagnolo che mise paura al Cannibale fiammingo in quel mitico Tour del ‘71. Ocana, che ha vinto la Vuelta l’anno prima, si sente pronto per fare il grande colpo alla corsa francese. Pronti-via e Merckx va subito in giallo, alla nona tappa «presta» la maglia a Zoetemelk, ma il giorno dopo Ocana si inventa una delle più clamorose azioni che il grande ciclismo abbia mai visto, nella frazione con arrivo ai 2300 metri di Orciers-Merlette, stazione sciistica sulle Alpi. Lo spagnolo, che da bambino aveva varcato i Pirenei con la famiglia per allontanarsi dalla dittatura franchista, non attese l’ascesa finale per attaccare. «Eddy stava mangiando un panino in fondo al gruppo – ha raccontato decine di volte Armani, ricordando quel Tour -, distratto. I suoi rivali, fra cui Ocana, si erano messi d’accordo per attaccarlo su una salitella in partenza. Una debacle, per lui». Ocana vince in solitaria, rifila 5’52” al secondo (Van Impe), Merckx è terzo, ma a 8’52”. Per lo spagnolo è un trionfo clamoroso, che gli vale la maglia gialla con un margine di 9’46” su Merckx. Il giorno seguente è quello di riposo, e qui entra in scena Armani. «Eravamo in questa specie di collegio sulle montagne, ad un certo punto sento Eddy che parla animatamente con i compagni. La mia camera è vicina alla sua, lo raggiungo, lui mi guarda e dice, in italiano (i due avevano corso insieme, alla Faema nel ‘68, ndr): Luciano, se domani vuoi arrivare a Marsiglia con i primi, stai davanti in partenza». Eddy voleva rendere la pariglia allo spagnolo. «Sgranai gli occhi, gli dissi di stare calmo. La tappa era di 250 chilometri sotto il sole di luglio, poteva attaccare a cinquanta chilometri dall’arrivo e avrebbe comunque staccato tutti».

Ma se il cannibale si ficcava un’idea in testa, era difficile che ci ripensasse. «Vado da Eraldo Giganti, il mio diesse alla Scic, e gli riporto ciò che avevo udito. Allora ordina a Paolini, ottimo discesista, di stare al mio fianco». La mattina dopo accade quanto paventato. Ocana sta ancora firmando autografi nelle retrovie quando viene abbassata la bandierina e Wagtmans, fido luogotenente di Merckx, accelera. In men che non si dica ecco al comando una ventina di corridori, con il Cannibale, Armani e Paolini. Tutto come pianificato. La partenza è in discesa, arrivano giù con un minuto. Il resto è la storia di un inseguimento frenetico e interminabile: Merckx e i suoi gregari a tirare davanti, Paolini a dargli una mano, «io no – ricorda Armani -, facevo un po’ il “lavativo”. Lo dissi a Eddy: ti metto a disposizione il mio compagno, ma io peso sessanta chili e non tiro».

Il gruppo a cercare di riacciuffarli, con la Bic di Ocana, la Fagor Mercier e qualche altra squadra, ma non c’è nulla da fare. Davanti perdono pezzi, si presentano in sette a Marsiglia. Armani è a ruota di Merckx finché Van der Vleuten, ai quattrocento dal traguardo, entra di prepotenza per scippargli la tanto ambita posizione. «Potevo fare due cose: impuntarmi e rischiare di cadere, oppure uscire e lanciare una volata lunghissima. Optai per la seconda». Sul vialone che costeggia il porto di Marsiglia, dove il sindaco della città arriverà in ritardo, sorpreso (come tutti) da una tappa così veloce (media dei 46 orari), Armani vede la linea bianca avvicinarsi e commette il peccato di alzare le braccia troppo presto, mentre Merckx si infila alla sua destra. Serve il fotofinish. Attimi interminabili. Poi il verdetto: sì, la vittoria è di Armani.

Gioia incontenibile, prima vittoria di un parmigiano al Tour (replicherà solo Gualazzini, nel ‘72 e nel ‘74). Dopo un paio di minuti arriva Ocana, rabbioso. La maglia gialla però è ancora saldamento sulle sue spalle. Ma due giorni più tardi il sogno finisce. Sul Col de Mentè inizia a piovere sempre più forte. La discesa è quasi impraticabile. Merckx azzarda un nuovo attacco, Ocana prova a seguirlo ma cade. Si rialza, però viene centrato in pieno da Zoetemelk. Deve ritirarsi, in lacrime. Vincerà il Tour nel ‘73, ma senza Merckx. E non è la stessa cosa. Campione triste, bersagliato dalla sfortuna, viene sconfitto da un nemico invisibile, la depressione. Si spara un colpo di fucile il 19 maggio del 1994, a 49 anni. Un eroe tragico che nessuno ha dimenticato. Neppure Luciano Armani, i cui ricordi oggi sono sfocati dal tempo. Ma non quei giorni, non quei volti. Merckx da una parte, Ocana dall’altra. E lui in mezzo.

Alberto Dallatana