Lite in un appartamento, spunta un coltello: trentenne ferito

Colpito con un coltello, trentenne nigeriano finisce all'ospedale. È accaduto ieri a metà pomeriggio. Tra due nigeriani, che abitano in un condominio al numero 15 di via Ognibene, in zona via Langhirano, è scoppiata una violenta lite. Ignote le cause che l'hanno scatenata - sulla vicenda sta indagando l'Ufficio Volanti della polizia di Stato -, ma prima sono volate parole grosse e poi uno dei due litiganti, coetaneo dell'uomo finito all'ospedale, è passato alle vie di fatto colpendo il trentenne connazionale con un coltellino e procurandogli ferite lievi a una mano, a una spalla e a un lobo. Mentre è scoppiata la lite nell'appartamento erano presenti anche altri connazionali dei due protagonisti. Subito è scattato l'allarme e sul posto sono arrivate due pattuglie delle Volanti, che faranno le opportune verifiche sugli occupanti dell'appartamento in cui è avvenuto l'episodio, e un'ambulanza del 118 che ha trasportato il trentenne all'ospedale.